Forum Retail 2018: a due settimane dall’evento IKN Italy annuncia importanti novità

700 retailer registrati, 1000+ partecipanti, 190 speaker, 20 StartUp Pitches sono i numeri ad oggi dell’evento che avrà focus su blockchain, intelligenza artificiale, Iot, big data, chatbot, realtà aumentata, cybersecurity e tanto altro ancora.

L’edizione 2018 si preannuncia ricca di novità e importanti anteprime.

Verrà presentato per la prima volta in Italia, in occasione dell’evento, il sistema robotico Mike Process Master, un innovativo robot di servizio del punto vendita sviluppato integralmente dalla start up italiana MyAv.

A partire da Forum Retail l’azienda sarà pronta a fornire Mike a Early Adopter che desiderano valutare l’efficacia e portare una testimonianza sulla validità e qualità della soluzione. Il robot ideato da MyAv supporta perfettamente gli strumenti gestionali e di planogrammazione già esistenti, con l’obiettivo di renderli più efficienti.

Il mondo delle start up sarà uno dei protagonisti di Forum Retail 2018. Allo StartUp Village, patrocinato da Italia Startup, i visitatori e i retailer presenti potranno incontrare le seguenti realtà: app2check, BigProfiles, Check Bonus, :Djungle, Elif Lab, ELSE Corp, EMOJ, Growishpay, InCassa, Intoway, mashcream, mobiix, OneStock, predix.it, predit, Prizeme, re-store, SellIn-ToChina, Smart Solution.

Per la prima volta saranno presenti a Forum Retail i seguenti International Keynote Speaker:

Myf Ryan , Chief Marketing Officer Europe and Group Director of Brand and Strategic Marketing, Unibail-Rodamco-Westfield;

, Vice President Special Projects, Customer Experience and Store Technology Innovation, Walgreens; Michele Isonzo, Information Management and Big Data Manager, AKI España – Gruppo Adeo.

