La due-giorni di Forum Retail registra 1400 presenze

Grande successo per la diciottesima edizione di Forum Retail che totalizza 1400 presenze, di cui oltre 200 speaker, nei due giorni di evento.



“Networking, innovazione e startup, elevata qualità nei contenuti, relatori di altissimo livello, experience sono le parole chiave emerse dai numerosi dibattiti in aula” dichiara Luca Passoni, AD di IKN Italy. E continua “L’evento, in cui hanno creduto numerose aziende al punto di aver raggiunto un sold-out dell’area espositiva, continua a mantenere molto forte il suo DNA rappresentato dalla creazione di contenuti innovativi e dalla capacità di generare connessioni mirate tra gli attori del settore”.

"Ci ha fatto molto piacere poter collaborare con IKN, neo socio di Italia Startup, per la creazione dello Startup Village in occasione del Forum Retail 2018. Momenti come questi - di contatto tra startup e grandi aziende del settore - sono fondamentali per le startup in ottica di ricerca di mercato e di nuovi clienti, così come per i player medio/grandi per consolidare i propri modelli innovativi, grazie alla contaminazione con startup di prodotto e di processo" – dichiara Federico Barilli, Segretario Generale di Italia Startup.

L’associazione ha, appunto, patrocinato lo Startup Village, area nata con l’obiettivo di creare networking con il Top Management del mondo Retail e i Top Player del mondo IT, oltre a generare leads per future collaborazioni con Partners e Investors. Durante la Sessione Plenaria di chiusura del Forum, è stata premiata come migliore Startup Djungle, giovane realtà che si occupa di loyalty digitale e analisi dati nel mondo retail. In occasione dell’evento, si è svolta la seconda edizione dei Retail Awards: durante la “notte del Retail” sono stati resi noti i nomi dei vincitori selezionati dalla Giuria che ha coinvolto Top Manager del settore.

Ecco i premiati delle diverse categorie:

Best customer experience initiative > Elena Mirò & Privalia

Best innovation in payments > Uvet Network

Best logistics project > Pupa Milano

Best store layout (Retail & GDO) > Sparkasse Cassa di Risparmio e Il Viaggiator Goloso

Best store layout (Fashion & Luxury) > United Colors of Benetton

Best Chief Digital Officer > Giuseppe Grandinetti di Vibram

Best retailtainment concept > Mondadori Retail

Best in store talents > Benetton Group

E’ stato inoltre nominata “Retailer of the Year” – un premio all’eccellenza del settore per chi ha saputo differenziarsi nell’esperienza di acquisto, per chi ha saputo avere una vision ed essere disruptor rispetto alla concorrenza - l’azienda Prada Group, che è stata premiata da Andrea Calcagno, CEO & Co-Founder di Cloud4Wi sponsor di questa categoria, e Monica Gagliardi, Global E-Commerce, Digital & Social Director di OVS che ha ricoperto anche il ruolo di Presidente di Giuria. I premi sono stati consegnati durante la serata che ha visto la partecipazione di oltre 100 ospiti.

La “Notte del Retail” ha supportato FARE X BENE, Onlus che si impegna in attività a sostegno e creazione di progetti di accoglienza, assistenza legale e psicologica nei confronti delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze e di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione alle differenze di genere, discriminazioni, bullismo e cyberbullismo nelle scuole di ogni ordine e grado.

“Ringraziamo Forum Retail per averci dato la possibilità di entrare in contatto con i professionisti di un settore in cui la comunicazione online è fondamentale per dar vita a un rapporto costruttivo con l’utente finale” dichiara Giusy Laganà Segretario Generale di FARE X BENE.

Gallery