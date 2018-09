Forum Retail 2018: il mondo delle START UP protagonista della 18a edizione

La 18a edizione di Forum Retail, l’evento che richiama la più grande Community di Retailer in Italia in programma a Milano i prossimi 29 e 30 novembre, dedicherà uno spazio importante al’innovazione grazie allo StartUp Village, una zona all’interno dell’Area Expo dedicata a tutte le Start Up che gravitano intorno al mondo del Retail.

Lo StartUp Village rappresenta un’occasione unica di networking in Italia e nasce con l’obiettivo di incontrare e discutere direttamente con il Top Management del mondo Retail e i Top Player del mondo IT, oltre a generare leads per future collaborazioni con Partners e Investors.

“Crediamo molto nel mondo delle Start Up e nelle soluzioni da loro proposte in ambito digitale: questo ci spinge, nella maggior parte degli eventi che organizziamo, a dedicare loro sempre un maggiore spazio” dichiara Luca Passoni, Amministratore Delegato di IKN Italy. “In particolare, in occasione di Forum Retail, siamo convinti che possano nascere partnership tra questo mondo all’avanguardia e le grandi aziende. Nello spazio di incontro che proponiamo non ci saranno intermediari ma gli attori potranno confrontarsi direttamente affinché soluzioni innovativi e strategiche per il settore possano arrivare ai Big del Retail” conclude il Manager.

Oltre allo spazio espositivo, sono previsti dei “Pitch” in cui, in base alla sessione (20 in totale), gli start upper potranno spiegare in cinque minuti le loro soluzioni. Le Start Up che saranno presenti all’evento presentano soluzioni all’avanguardia in diversi ambiti, dai pagamenti ai layout o App funzionali al settore del Retail.

E’ inoltre in programma un Contest cui parteciperanno le Start Up presenti: una giuria composta dai relatori retailer delle sessioni valuterà i diversi progetti e, nella sessione plenaria di chiusura dell'evento il 30 novembre, verrà premiata la migliore StartUp.

Il programma completo di Forum Retail è consultabile sul sito dell’evento: www.forumretail.com

L’hashtag ufficiale dell’evento è #forumretail