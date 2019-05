Forum Retail annuncia la partnership con Confimprese

Forum Retail, l’evento di riferimento del mondo retail di IKN Italy, in occasione della sua 19esima edizione, annuncia la collaborazione con Confimprese, l’associazione del commercio moderno che rappresenta 35mila punti vendita, 660mila addetti e 152,5 miliardi di fatturato 2018.

La partnership, basata su un’affinità di visione nei confronti del potenziale di sviluppo dei retailer in Italia in termini di innovazione e capacità di creare sinergie di valore, vedrà la presenza di Confimprese nel contesto dell’evento Forum Retail con l’obiettivo di aprire un nuovo e dinamico canale di comunicazione, condivisione e confronto tra il mondo dell’Associazione e il pubblico dell’evento, composto principalmente da retailer provenienti da ogni settore merceologico.

“Questa collaborazione - dichiara Luca Passoni, Amministratore Delegato IKN Italy - nasce dalla volontà di arricchire e valorizzare la capacità di analisi e approfondimento di Forum Retail dando ancora maggior spazio alle voci delle imprese più influenti e alle nuove idee nascenti, amplificando la vocazione dell’evento a porsi come il principale hub promotore dello sviluppo economico del Paese.”

«Noi che viviamo nel commercio moderno – afferma Mario Resca, presidente Confimprese – vogliamo continuare a essere il veicolo del successo del made in Italy, dall’alimentare alla moda, puntiamo a difendere e qualificare ancora di più i nostri marchi, valorizzare le competenze e la cultura del nostro tessuto economico. Puntiamo a sviluppare le nostre attività ponendo sempre al centro il cliente, che deve essere conquistato con la qualità e l’affidabilità dei prodotti italiani. La partnership con Forum Retail è l’occasione ideale per diffondere le strategie del settore in modo ancora più capillare»

Forum Retail, grazie anche al contributo di Confimprese, si conferma così il più grande touch point per la community del Retail italiano che ogni anno guida il mercato alla scoperta dell’innovazione digitale.



Focus dell’edizione 2019 dell’evento - che si terrà il 29 e 30 ottobre presso presso Superstudio Più – Via Tortona 27 a Milano - il tema “Retail 5.0: l’uomo al centro del Phygital”: due giorni di interventi, discussioni e momenti di networking sul futuro del customer value management dove definire, insieme agli Amministratori Delegati e Top Manager delle più influenti ed innovative imprese italiane, le strategie per rispondere alla esigenze del consumatore e realizzare una piena convergenza dei canali attraverso le nuove forme di tecnologia digitale.

Il programma completo di Forum Retail è consultabile sul sito dell’evento: www.forumretail.com

L’hashtag ufficiale dell’evento è #forumretail

Forum Retail è un evento di IKN Italy

Forum Retail è presente sui canali social:

Linkedin https://www.linkedin.com/company/onretail/

Twitter https://twitter.com/ForumRetail

Facebook https://www.facebook.com/OnRetailCommunity/

Instagram https://www.instagram.com/forum_retail/