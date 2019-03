Francesco Paolo Russo nominato Direttore Generale dell’ANGI

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, è lieta di comunicare la nomina di Francesco Paolo Russo come direttore generale dell’ANGI e sarà inoltre co-responsabile dei progetti speciali dell’area centro sud Italia.

Nel 2018 come membro del comitato promotore, è stato uno dei maggiori sostenitori delle attività associative dei giovani innovatori dell’ANGI e per il 2019 è al lavoro, insieme agli altri membri del team, in nuove numerose attività, sempre al fianco di nuovi partner e sostenitori, desiderosi di impegnarsi al fianco dell’Associazione, per i giovani e il mondo innovazione.

Qualche informazione in più su Francesco: è Founder & CEO di To Be Srl e To Be Kids Srl, aziende leader mondiali nella progettazione e sviluppo di prodotti e soluzioni LiFi (o Light Communication), tecnologia che consente la trasmissione dei dati sicura e veloce attraverso la luce LED. Tra i numerosi premi e riconoscimenti vinti si annovera la TIM #WCAP call, programma di accelerazione per le più promettenti startup promosso dal gruppo Telecom Italia. Ad inizio 2019 fonda Meraki Co, una nuova avventura imprenditoriale con la quale svolge attività di consulenza su open innovation e digital transformation, sviluppo di business innovativi e marketing digitale per le PMI. Tra queste spicca l’Azienda Agricola Ciù Ciù di Offida (AP), leader nella produzione e vendita del vino in Italia e nel mondo.

Francesco è da sempre impegnato anche nel sociale, in particolar modo in attività riguardanti la sostenibilità, l’ambiente, l’arte ed il patrimonio. Per diversi anni è stato Presidente del FAI Giovani (Delegazione di Ascoli Piceno) che continua a sostenere in ogni iniziativa.

Francesco Paolo Russo ha commentato così: “Credo che ANGI abbia un difficile compito da portare a avanti: quello di essere espressione della giovane Italia dei talenti ai quali negli ultimi anni è mancata quella possibilità in più che fa la differenza. Ho accolto questa sfida con grande determinazione e impegno, con il Presidente nonché amico Gabriele e la squadra tutta stiamo creando quelle condizioni necessarie affinché l’innovazione in tutte le sue forme possa trovare ponti per decollare e non ostacoli”.