Fuga al caldo: gli italiani scelgono Spagna e Brasile

I fortunati che possono permettersi una seconda casa, dove trascorrere al sole quelli che in Italia sono i mesi più freddi dell’anno, prediligono Spagna e Brasile. È quanto ha evidenziato una recente analisi di LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it per il settore degli immobili di prestigio, che ha preso in considerazione le richieste dei nostri connazionali.

In particolare la meta più ambita in Spagna si rivela essere Ibiza, oggetto di più di una ricerca su tre (35%) tra quelle in questo stato. Per il Brasile invece, la più gettonata è Salvador, cercata dal 20% degli italiani che desiderano una casa al caldo in questo Paese.

Nonostante Spagna e Brasile siano le mete preferite – qui il budget medio arriva rispettivamente a 3,5 e 2,5 milioni di euro – gli Emirati Arabi sono la destinazione per la quale gli italiani sono disposti a spendere di più per una casa di lusso al caldo (4,5 milioni di euro). Ma nella classifica delle mete preferite, che vede ad esempio al terzo posto del podio la Repubblica Dominicana, non ci sono solo cifre da capogiro. Per un posto al sole in Grecia, destinazione che occupa la nona posizione, si mette in conto la spesa più bassa: 900.000 euro Quarto e quinto posto per Portogallo e Miami dove il budget medio degli acquirenti di immobili di prestigio si attesta rispettivamente a 2,5 e 1,8 milioni di euro. Anche Malta si aggiudica un posto in classifica: è sesta, con budget medi di 3,5 milioni di euro, la stessa cifra messa in conto dai ricchi acquirenti per comprare una seconda casa alle Barbados, l’ottava meta più ambita.

Completa la top 10 il Sud Africa: qui i paperoni italiani sono disposti a investire in media 1,9 milioni di euro.