Reddito di cittadinanza, dal pusher con la cocaina nel riso allo "sbadato": doppio colpo ai furbetti

In Basilicata un beneficiario del sussidio non aveva riferito di essere sottoposto a una misura cautelare dell'autorità giudiziaria. In Sicilia un altro beneficiario fermato con 100 grammi di coca ben nascosti in una confezione di riso