Non si accorgono del furto del bancomat: risarciti

Cosa succede se si subisce il furto del bancomat senza accorgersene e non si presenta subito denuncia alle forze dell'ordine? Il consumatore ha in ogni caso diritto al rimborso delle somme sottratte, secondo quanto stabilito dall'Arbitro Bancario Finanziario interpellato da Confconsumatori Parma. Vediamo come si è arrivati a questa decisione. Una coppia di risparmiatori parmigiani, titolari di un conto corrente cointestato, era stata contattata dalla propria banca che li aveva informati di ripetute operazioni di prelievo, effettuate in una Regione diversa da quella di residenza, per cifre che superavano la consueta soglia di utilizzo della carta.

Furto del bancomat: denuncia e rimborso

Ebbene, solo in quel momento uno dei due titolari aveva effettivamente realizzato di aver perso il bancomat, che qualcun altro stava utilizzando senza consenso. Dopo l’avvertimento della banca e l’amara scoperta, il titolare aveva provveduto immediatamente a denunciare l’accaduto alle forze dell'ordine, precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice Pin. Nonostante la denuncia, però, l’intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscere il rimborso richiesto dai propri clienti, lamentando la mancata adesione al servizio “Sms Alert” e sostenendo che ripetuti prelievi non potevano che essere avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto Pin. I titolari del conto si erano così rivolti alla Confconsumatori e attraverso quest’ultima all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario.

L’Arbitro ha riconosciuto il diritto della coppia di risparmiatori ad essere rimborsati delle somme indebitamente prelevate da ignoti, in quanto la banca avrebbe dovuto dimostrare, per sottrarsi a tale obbligo, la colpa grave o il dolo dei titolari del bancomat, posto che non può essere considerata una condotta contraria alla diligenza quella di chi non verifica quotidianamente di essere in possesso o meno della propria carta di pagamento.