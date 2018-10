Golosi, fate festa: i gelati Kinder arrivano in Italia

C'è un buon motivo per aspettare con ansia l'arrivo della prossima estate: i gelati Kinder arrivano (anche) in Italia. Al momento non è stata ancora comunicata una data precisa, ma l'esordio in bar e supermercati italiani avverrà con ogni probabilità entro la prossima estate. I gelati di casa Kinder e Ferrero, messi a punto in collaborazione con il gigante anglo-olandese Unilever, hanno fatto il suo debutto internazionale quest’anno sui mercati di Francia, Germania, Svizzera e Austria. Per quanto riguarda il nostro Paese, Kinder dovrebbe fornire ricetta e marchio, mentre produzione e distribuzione rimarranno in capo al gruppo Unilever, proprietario del brand Algida.

Ma quali saranno i prodotti della nuova linea di gelati? Per la gioia dei golosi, si parla di tre diversi prodotti, uno per tipo, per non scontentare nessuno: il Kinder Bueno Ice Cream, un cono che mette insieme il gelato con il gusto classico dello snack della Ferrero; il Kinder Ice Cream Stick, un gelato a stecco che propone una base di crema al latte composta al 40% da latte intero avvolta da una glassata in cioccolato al latte tipico dei prodotti Kinder. Infine, per chi preferisce il biscotto, c’è il Kinder Ice Cream Sandwich, un classico biscotto gelato con una crema al latte intero inserita tra due biscotti ai cinque cereali.

Per poter provare i nuovi gelati Kinder in Italia, quindi, non resta altro che aspettare l'anno nuovo.