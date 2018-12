Non solo Radio Radicale, senza fondi pubblici ecco i giornali che rischiano di sparire

Taglio all'editoria, si inizia con una decurtazione del 25% dei fondi nel 2019 per arrivare al 50% nel 2020 e il 75% nel 2021. Nella road map tracciata da Luigi Di Maio dopo il vertice di Palazzo Chigi nel 2022 il fondo all'editoria sarà azzerato.

Tuttavia la scure, riferiscono fonti di governo, non dovrebbe abbattersi su quelle aziende editoriali che hanno diritto a contributi inferiori al tetto stabilito di 500mila euro. Quanto a Radio Radicale il governo conta di garantire almeno 10 milioni di euro di contributi sui quattordici sui quali contava l'emittente radiofonica.

"Sono arrivati a dimezzare i fondi destinati a Radio Radicale - protesta Matteo Richetti, parlamentare del Pd - non era mai successo prima. E poi prospettano tagli ad Avvenire o il Manifesto e a tante altre piccole realtà di giornalismo che garantiscono ogni giorno pluralismo e libera informazione"

"Togliere i fondo significa riduzioni drastiche di personale. Significa licenziamenti. Significa disoccupazione. Abbiamo il ministro del lavoro che lavora per la disoccupazione. Davvero un unicum. Complimenti Luigi Di Maio!"

Secondo Lazzaro Pappagallo, segretario dell'Associazione stampa romana, la nuova versione del finanziamento pubblico all'editoria decisa dal Governo condanna a morte decine di testate e alla disoccupazione migliaia di giornalisti. Il sindacato territoriale dei giornalisti rivendica invece il finanziamento pubblico come un necessario bilanciamento degli squilibri di mercato a tutela della pluralità delle voci e del dibattito libero tra i cittadini.

"Di Maio e Crimi hanno gettato la maschera - affermano, in una nota, Federazione nazionale della Stampa italiana e Ordine dei giornalisti - Non si può discutere di lotta al precariato con chi, con i suoi provvedimenti, creerà altri precari. Una ragione in più per rispondere alla convocazione del ministro con un'assemblea davanti alla sede del Mise, lunedì prossimo, 10 dicembre, a partire dalle 11".

Quali giornali attingono ai fondi pubblici

Ma quali sono i giornali che accedono davvero ai fondi pubblici per finanziarsi?

Come stabilisce la legge di riforma del sistema dei contributi (datata 2016) la platea dei benificiari dei contributi per l'editoria sono: cooperative giornalistiche; enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per: imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori; imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Escluso esplicitamente dai contributi gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico o che fanno capo a società quotate in borsa.

Il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici.

In totale nel 2016 complessivamente sono stati erogati contributi per 62.5 milioni euro. Una cifra molto distante dai 176.6 milioni di euro elargiti nel 2007, anno nel quale si è toccato il picco massimo dal 2006 ad oggi.

Contributi alla stampa anno 2017

Come mette in evidenzia MediaHub sono appena una decina in "grandi" giornali che attingono al fondo per l'editoria. In calce all'articolo le tabelle complete pubblicate dal dipartimento per l'informazione presso Palazzo Chigi relative ai contributi erogati per l'anno 2017.

N. Testata Impresa C.F. o P. IVA Norma a base

dell'attribuzione Rata di anticipo

(42,05%) 1 AMERICA OGGI OGGI GRUPPO ED.LE estero 2 ter estero € 352.304,98 2 ANCORA (L') L'ANCORA SCARL 00224320069 2 quater € 131.568,53 3 AVVENIRE AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA 00743840159 2 bis € 2.519.173,47 4 BUONASERA SPARTA SOCIETA' COOPERATIVA 03024870739 2 € 162.718,80 5 CITTADINO (IL) EDITORIALE LAUDENSE SRL 04903190157 2 bis € 708.354,85 6 CONQUISTE DEL LAVORO CONQUISTE DEL LAVORO SRL 05558260583 2 bis € 408.038,73 7 CORRIERE DI COMO EDITORIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02261490136 2 bis € 280.669,14 8 CORRIERE ROMAGNA (già CORRIERE) COOP. ED.LE GIORNALI ASSOCIATI - COOP. SPA 00357860402 2 € 889.837,80 9 CRONACA QUI.IT EDITORIALE ARGO SPA ora SRL 08313560016 2 bis € 882.751,54 10 CRONACHE DI LIBRA EDITRICE SOC. COOP. A R.L. 06854870638 2 € 574.353,33 11 CROTONESE (IL) STAMPA LIBERA SOC.COOP. A R.L. 02999870799 2 quater € 107.650,41 12 DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG S.R.L. 01500790215 2 ter confine € 371.829,97 13 DISCUSSIONE (LA) EDITRICE LA DISCUSSIONE SOCIETA' COOPERATIVA 13130691002 2 € 385.581,80 14 DOLOMITEN ATHESIA DRUCK SRL 00853870210 2 ter confine € 673.227,39 15 EDITORIALE OGGI GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOP. (Frosinone) 02864170606 2 € 636.911,43 16 FOGLIO (IL) IL FOGLIO QUOTIDIANO SOC.COOP. 03231770961 2 € 337.598,11 17 GENTE D'ITALIA (LA) PORPS INTERNATIONAL INC estero 2 ter estero € 250.218,01 18 GRANCHIO (IL) GRANCHIO (IL) SOC.COOP. 04186361004 2 quater € 35.820,44 19 INCHIESTA(L') COOPERATIVA EDITORIALE L'INCHIESTA 02662130604 2 € 58.891,45 20 ITALIA OGGI ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL 10277500152 2 bis € 2.037.216,81 21 ITALIA SERA GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI SOC. COOP. 04783011002 2 € 89.396,19 22 LUNA NUOVA EDITRICE LUNA NUOVACOOP. SPA 06337090010 2 quater € 143.199,05 23 MANIFESTO (IL) QUOTIDIANO COMUNISTA IL NUOVO MANIFESTO SOC.COOP. ED.CE 01438540583 2 € 1.288.749,94 24 MERCOLEDI'(IL) EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC.COOP. GIORNALISTICA ARL 08868180012 2 quater € 73.150,31 25 METROPOLIS CITYPRESS SOCIETA' COOPERATIVA 07677441219 2 € 437.428,59 26 MOTOCROSS EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.GIORN. 10509590153 2 quater € 141.661,24 27 NOVI MATAJUR NOVI MATAJUR ZADRUGA SOC. COOP. 01725270308 2 quater € 94.669,33 28 NUOVA ECOLOGIA (LA) EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC.COOP. 04937721001 2 quater € 116.611,01 29 OPINIONI NUOVE-LIBERO QUOTIDIANO EDITORIALE LIBERO S.R.L. 06823221004 2 bis € 2.218.601,31 30 ORE 12 CENTRO STAMPA REGIONALE SOC. COOP. 04934130586 2 € 90.559,41 31 PRIMORSKI DNEVNIK PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE SRL 00830510327 2 ter confine € 649.438,63 32 PROVINCIA (LA) EDITORIALE LA PROVINCIA SOC. COOP. 09106271001 2 € 290.521,82 33 QUOTIDIANO DEL SUD già CORRIERE EDIZIONI PROPOSTA SUD SRL 02207990645 2 bis € 1.185.822,63 34 QUOTIDIANO DI SICILIA EDISERVICE S.R.L. 01153210875 2 bis € 442.907,20 35 RID RIVISTA ITALIANA DIFESA RIVIERA COOP. GIORNALISTICA 03214840104 2 quater € 113.655,22 36 ROMA NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L. 07406411210 2 € 302.232,69 37 SABATO SERA CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNALISTI 01531471207 2 quater € 188.417,14 38 SANNIO QUOTIDIANO (IL) IL GUERRIERO SOCIETA' COOPERATIVA 01633200629 2 € 134.227,02 39 SECOLO D'ITALIA SECOLO D’ITALIA SRL 10091541002 politico € 268.809,04 40 SETTESEREQUI MEDIA ROMAGNA SOC.COOOP. 02453160398 2 quater € 111.038,11 41 SPRINT E SPORT LETTERA 22 SOC.COOP. A R.L. 08329370012 2 quater € 176.268,89 42 VOCE (LA) IMPEGNO SOCIALE SOC.COOP. 07216031000 2 € 207.096,95 43 VOCE DEL CANAVESE (LA) LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA 09594480015 2 quater € 142.197,60 44 VOCE DEL POPOLO (LA) EDIT FIUME estero 2 ter confine € 252.228,51 45 VOCE DI MANTOVA (LA) VIDIEMME SOC.COOP 01898140205 2 € 278.645,60 46 VOCE D'ITALIA (LA) LA VOCE D'ITALIA C.A. estero 2 ter estero € 116.773,85 47 VOCE NUOVA (LA) EDITORIALE LA VOCE SOC.COOP. 01463600294 2 € 384.712,00 48 ZAI.NET LAB MANDRAGOLA EDITRICE SOC.COOP DI GIORNALISTI 00670960079 2 quater € 52.339,57

N. Testata Impresa C.F. o P. IVA Rata di anticipo

(42,05%) 1 ADISTA ADISTA SOC. COOP. A R.L. 80413100589 € 6.782,67 2 AERONAUTICA ASS.ARMA AERONAUTICA ENTE MORALE 80248150585 € 27.072,63 3 AGGIORNAMENTI SOCIALI FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE 11124130151 € 4.666,71 4 AMICO DEL POPOLO (L') L'AMICO DEL POPOLO SRL 00664920253 € 50.636,61 5 ANGRI '80 COOP.CENTRO INIZIATIVE CULTURALI A R.L. 02243650658 € 1.703,03 6 ARALDO (L') LOMELLINO ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO 94001170185 € 11.113,82 7 AURORA (L') DELLA LOMELLINA ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO 94001170185 € 13.121,20 8 AZIONE (L') DIAKONIA ECCLESIALE 90002150424 € 17.520,05 9 AZIONE (L') FONDAZIONE DINA ORSI (già: DIOCESI DI VITTORIO VENETO ENTE ECCLESIASTICO) 82000830263 € 40.998,75 10 AZIONE (L') SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 6.666,94 11 BIELLESE (IL) EDITRICE IL BIELLESE SRL 00243580024 € 103.721,54 12 BUDDISMO E SOCIETA' IST. BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI 94069310483 € 17.030,25 13 CITTÀ’ NUOVA P.A.M.O.M. 02694140589 € 29.081,78 14 CITTADINO (IL) SETTIMANALE CATTOLICO DI GENOVA GRAFICA BUONA STAMPA S.R.L. 00300250107 € 12.152,45 15 CITTADINO OLEGGESE (IL) SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 3.086,64 16 CIVILTA’ CATTOLICA (LA) COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA’ CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU' 00960660587 € 21.277,30 17 CORRIERE APUANO (IL) E.O.R.D.C. Pontremoli 81008930455 € 8.732,27 18 CORRIERE CESENATE ASSOCIAZIONE DIOCESANA CORRIERE CESENATE (già: DIOCESI DI CESENA-SARSINA) 90077160407 € 31.383,85 19 CORRIERE EUSEBIANO IL GIORNALE L'EUSEBIANO SOC. COOP. A R.L. 01584310021 € 13.522,44 20 DALL’ALBA AL TRAMONTO EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL 02043010285 € 13.422,36 21 DIFESA DEL POPOLO (LA) EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL 02043010285 € 28.484,67 22 ECO (L') DEL CHISONE COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALE 02084040019 € 93.838,78 23 ECO DI GALLIATE (L') SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 3.311,10 24 ECO DI S. GABRIELE (L') EDITORIALE ECO SRL 00763460672 € 27.753,00 25 FAMIGLIA CRISTIANA PERIODICI SAN PAOLO SRL 00980500045 € 131.196,00 26 FEDELTA’ (LA) EDITRICE ESPERIENZE SOC.COP. 01947540041 € 32.180,87 27 GAZZETTA D’ASTI GAZZETTA D'ASTI SrL 01542300056 € 9.607,58 28 GAZZETTA DI FOLIGNO DIOCESI DI FOLIGNO 91004130547 € 3.027,60 29 GENTE VENETA C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL 02341300271 € 19.662,50 30 GIORNALINO (IL) PERIODICI SAN PAOLO SRL 00980500045 € 78.026,89 31 GIOSTRA (LA) FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 96306220581 € 9.175,31 32 GRANDE FAMIGLIA (LA) FONDAZIONE SANT'EVASIO (già FONDAZIONE S.EVASIO OPERA DIOCESANA) 00233580067 € 3.213,46 33 GUIDA (LA) LGEDITORIALE SRL SOC.UNIPERSONALE 03505070049 € 95.608,83 34 INFORMATORE (L') SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 18.119,51 35 ITALIA ORNITOLOGICA FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI ONLUS 00445120355 € 16.483,60 36 JESI E LA SUA VALLE GRUPPO EDITORIALE INFORMAZIONE SOC.COOP. 00845460427 € 3.868,60 37 JESUS PERIODICI SAN PAOLO SRL 00980500045 € 9.934,90 38 LIBERTA’ (LA) PIA UNIONE DELLA DOTTRINA CRISTIANA 80002590356 € 7.264,56 39 LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE EDITRICE NUOVO MONDO SRL (già: SOC.COOP. EDITORIALE NUOVO MONDO IN LIQUIDAZIONE) 01919860153 € 27.753,00 40 MADONNA DELLA GUARDIA (LA) SANTUARIO DI N. S. DELLA GUARDIA 80013610102 € 19.074,13 41 MADRE EDIZIONI MADRE SRL 01494150178 € 10.403,17 42 MESSAGGERO DEI RAGAZZI PROVINCIA PADOVANA FRATI MINORI CONVENTUALI ENTE 00226500288 € 14.839,02 43 MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO PROVINCIA PADOVANA FRATI MINORI CONVENTUALI ENTE 00226500288 € 27.753,00 44 MESSAGGIO (IL) DEL CUORE DI GESU’ SEGRETARIATO NAZIONALE DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 02916840586 € 5.622,09 45 MISSIONARI SAVERIANI PIA SOCIETA' DI SAN FRANCESCO SAVERIO PER LE MISSIONI ESTERE 92040130343 € 25.230,00 46 MISSIONI O.M.I. PROVINCIA D’ITALIA DEI MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA ENTE MORALE 80016850630 € 2.268,09 47 MOMENTO (IL) CHIESA CATTEDRALE DI FORLI' 92010840400 € 11.980,38 48 MONTE ROSA (IL) SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 2.028,58 49 MONTEFELTRO DIOCESI DI SAN MARINO MONTEFELTRO 92006200411 € 2.405,26 50 MUCCHIO SELVAGGIO (IL) STEMAX SCARL 05136281002 € 10.264,41 51 NIGRIZIA FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS 93216840236 € 10.495,68 52 NOVI GLAS ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP. 00480890318 € 8.275,44 53 NUOVA SCINTILLA DIOCESI DI CHIOGGIA 91004810270 € 6.072,02 54 NUOVO AMICO (IL) COMUNICARE SOC. COOP. 00957520414 € 22.807,92 55 NUOVO DIARIO MESSAGGERO (IL) IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO ED.CE SRL 01549181202 € 27.635,26 56 NUOVO GIORNALE (IL) DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO 91017540336 € 15.558,50 57 NUOVO RINASCIMENTO (IL) IST. BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI 94069310483 € 40.350,34 58 NUOVO TORRAZZO (IL) ANTENNA 5 S.R.L. (già: OPERA DIOCESANA SAN PANTALEONE EDITRICE IL NUOVO TORRAZZO) 00351480199 € 57.553,84 59 ORTOBENE (L') DIOCESI DI NUORO 93003930919 € 26.055,27 60 P.M. - IL PICCOLO MISSIONARIO FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS 93216840236 € 8.872,55 61 PICCOLO (IL) DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA 90004050390 € 12.059,94 62 POESIA FONDAZIONE POESIA ONLUS 11845390159 € 12.590,61 63 PONTE (IL) CONFRATERNITA MARIA SS. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI 91000640408 € 17.900,69 64 POPOLO (IL) OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE ODPF (TORTONA) 00462110065 € 11.140,73 65 POPOLO (IL) (Pordenone) OPERA ODORICO DA PORDENONE 80000710931 € 29.056,55 66 POPOLO (IL) CATTOLICO PARROCCHIA S.MARTINO E S.MARIA ASSUNTA 93001750160 € 10.189,14 67 POPOLO DELL’OSSOLA (IL) SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 1.828,84 68 QUADERNI DI MILANO EDITING ITALIA SCRL 08616890151 € 437,32 69 RADAR GI 7 PAOLO VI SOC.COOP. 83512090156 € 9.881,75 70 RICREO (IL) SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 2.690,86 71 RIFORMA- L’ECO DELLE VALLI VALDESI EDIZIONI PROTESTANTI SRL 06212220013 € 20.604,50 72 RISVEGLIO DUEMILA OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA 00191200393 € 5.508,55 73 RISVEGLIO POPOLARE (IL) RISVEGLIO EDITORE S.R.L. (già: OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE) 11820870019 € 23.312,52 74 RIVISTA DEL CINEMATOGRAFO FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO 97434740581 € 3.139,87 75 RIVISTA DIOCESANA MILANESE TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.R.L. 03299100150 € 1.268,23 76 SEGNO (IL) (Milano) TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.R.L. 03299100150 € 18.695,43 77 SEGNO NEL MONDO FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 96306220581 € 22.707,00 78 SEMPIONE (IL) SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 3.406,98 79 SETTIMANA (LA) ASSOCIAZIONE VOCE RADIO KOLBE 00911800290 € 9.293,05 80 SETTIMANALE (IL) DELLA DIOCESI DI COMO EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC.COOP. A R.L. 01157040138 € 18.951,94 81 SQUILLA (LA) PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE IN SPELLO 91004350541 € 786,34 82 SUDTIROLER LANDWIRT UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI SUDTIROLESI SOC. COOP. A R.L. 80004160216 € 38.637,64 83 TICINO (IL) OPERA PIA DELLA DOTTRINA CRISTIANA 80003520188 € 9.187,67 84 TIRACCIO (IL) GESC SOC. COOP 02783800796 € 133.719,00 85 TOSCANA OGGI TOSCANA OGGI S.C. 80035330481 € 40.743,76 86 UNIONE MONREGALESE (L') MONREGALESE COO. ED.CE SRL 01654260049 € 28.484,08 87 VALSUSA (LA) S.D.S. STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL 04307920019 € 35.517,11 88 VERBANO (IL) SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL 00929970036 € 3.517,40 89 VERONA FEDELE VERONA FEDELE S.R.L. 02741800235 € 42.243,43 90 VITA CASALESE (LA) FONDAZIONE SANT'EVASIO (già FONDAZIONE S.EVASIO OPERA DIOCESANA) 00233580067 € 11.530,11 91 VITA CATTOLICA (LA) (Cremona) NUOVA ED.CE CREMONESE N.E.C. SRL IN LIQUIDAZIONE 00814820197 € 11.391,35 92 VITA CATTOLICA (LA) (Udine) EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL 01056440306 € 26.726,98 93 VITA DEL POPOLO (LA) LA VITA DEL POPOLO S.R.L. (già: OPERA S.PIO X) 04911700260 € 44.959,86 94 VITA E SALUTE ENTE PATRIMONIALE DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO 02974440584 € 7.316,70 95 VITA GIUSEPPINA CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA’ TORINESE DI SAN GIUSEPPE E.M. 03550730588 € 7.552,18 96 VITA NUOVA OPERA DIOCESANA S. BERNARDO DEGLI UBERTI VITA NUOVA 80001410341 € 6.995,77 97 VITA NUOVA VITA NUOVA S.R.L. (già: DIOCESI DI TRIESTE) 01304200320 € 9.881,75 98 VITA PASTORALE PERIODICI SAN PAOLO SRL 00980500045 € 19.764,00 99 VITA TRENTINA VITA TRENTINA ED.CE SCRL 00199960220 € 34.385,97 100 VOCE (LA) CHIESA DI S. SEVERO A PORTA SOLE ENTE MORALE 94012610542 € 16.925,13 101 VOCE (LA) DEI BERICI DIOCESI DI VICENZA 95002320240 € 23.443,80 102 VOCE (LA) E IL TEMPO (già Il Nostro Tempo) PRELUM SRL 08056990016 € 16.092,54 103 VOCE DEL POPOLO (LA) OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES 98104440171 € 27.817,50 104 VOCE ISONTINA ARCIDIOCESI DI GORIZIA 91003490314 € 10.302,25 105 VOCE MISENA (LA) FONDAZIONE GABBIANO 92023120428 € 5.802,90

N. Testata Impresa C.F. o P. IVA Norma a base

dell'attribuzione Importo corrisposto sulla base del piano di ripartizione dei contributi deliberato dalla Commissione per la stampa italiana all'estero 1 ABRUZZO NEL MONDO ASS. ABRUZZESI NEL MONDO 90000200684 D.P.R. 11/8/14 n. 138 9.159,24 2 AISE SOGEDI 06274050589 D.P.R. 11/8/14 n. 138 150.000,00 3 BELLUNESI NEL MONDO ASS. BELLUNESI NEL MONDO 00213580251 D.P.R. 11/8/14 n. 138 23.957,91 4 EMIGRANT UNIONE EMIGRANTI SLOVENTI FRIULI V.G. 80025460306 D.P.R. 11/8/14 n. 138 7.224,76 5 FRIULI NEL MONDO ENTE FRIULI NEL MONDO 80009490303 D.P.R. 11/8/14 n. 138 25.694,21 6 HEIMET UND WELT SUDTIROLESI NEL MONDO - CENTRO EMIGRATI 94008880216 D.P.R. 11/8/14 n. 138 31.781,70 7 ITALIANO COOP. EDIT. L'ITALIANO 09341041003 D.P.R. 11/8/14 n. 138 150.000,00 8 MESSAGGERO DI S.ANTONIO PROV.PAD.FRATI MIN.CONVENUTALI 00226500288 D.P.R. 11/8/14 n. 138 150.000,00 9 NOTIZIARIO FLASH SOGEDI 06274050589 D.P.R. 11/8/14 n. 138 104.480,47 10 NOTIZIARIO LUCCHESI NEL MONDO ASS. LUCCHESI NEL MONDO 80004660462 D.P.R. 11/8/14 n. 138 13.506,11 11 NOVE COLONNE ATG NOVE COLONNE SOC. COOP. DI GIORNALISTI A R.L. 05125621002 D.P.R. 11/8/14 n. 138 36.788,05 12 OLTREOCEANO ISTITUTO ITALIANO "F. SANTI" 97150830822 D.P.R. 11/8/14 n. 138 9.582,45 13 SCALABRINIANI ASS.SCALABRINIANA ONLUS 04624661007 D.P.R. 11/8/14 n. 138 33.837,16 14 SERVIZIO MIGRANTI FONDAZIONE MIGRANTES 96115560581 D.P.R. 11/8/14 n. 138 23.064,57 15 STUDI EMIGRAZIONE CENTRO STUDI EMIGRAZIONE 00882820582 D.P.R. 11/8/14 n. 138 16.734,75 16 TRENTINI NEL MONDO ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO ONLUS 80020210227 D.P.R. 11/8/14 n. 138 16.342,06 17 TREVISANI NEL MONDO ASS. TREVISANI NEL MONDO 00579500265 D.P.R. 11/8/14 n. 138 34.259,02 18 VOCE DI BUCCINO (LA) ASS.NE BUCCINESI NEL MONDO 04988241008 D.P.R. 11/8/14 n. 138 6.164,43

IMPRESA C.F. o P. IVA TESTATA IMPORTO LIQUIDATO CENTRO DI PRODUZIONE SPA 01275240586 RADIO RADICALE € 4.000.000,00