Glovo Delivery Report 2019: boom di consegne a domicilio (+247% vs 2018)

Consegne a domicilio: non si vive più senza

Gli italiani si affidano sempre di più al delivery non solo per farsi consegnare i pasti ma soprattutto per soddisfare qualsiasi esigenza nell’arco della giornata. Dal Delivery Report 2019 di Glovo, la piattaforma spagnola di anything delivery presente con i suoi oltre 5.000 partner in più di 100 città italiane, emerge infatti, che gli italiani utilizzano sempre di più questo mezzo con una crescita degli ordini del 247% rispetto al 2018.

Un Glovo al giorno toglie il medico di torno

Dal report emerge chiaramente come il servizio di farmacia sulla piattaforma sia sempre più apprezzato dagli utenti (+30% vs 2018). Nella top 3 dei medicinali da banco più richiesti occupa il primo posto il paracetamolo (circa il 20% del totale in questa categoria), seguito da spray nasale e test di gravidanza (6% ciascuno), a conferma del fatto che l’app viene spesso utilizzata per situazioni emergenziali, come improvvise influenze che costringono a letto. In poco tempo è infatti possibile ricevere il proprio farmaco a casa senza dover uscire e recarsi personalmente in farmacia. Oltre ai prodotti sopracitati, dall’analisi risultano consistenti ordini di termometri, aspirine, medicinali per la gola, sciroppi antitosse e molto altro.

Cuore di mamma

Un bavaglino con il nome ricamato per affrontare la giornata al nido, una torta di compleanno (5 anni) che manca all’ultimo minuto, un paio di scarpette di danza classica taglia 33 per la prima lezione, sono tra le richieste più curiose fatte dalle mamme a Glovo nel corso del 2019. Uno degli obiettivi dell’app è proprio questo: semplificare la giornata dei propri utenti svolgendo per loro commissioni quotidiane che non potrebbero altrimenti effettuare in prima persona.

Momenti speciali

Vuoi stupire il tuo/la tua partner organizzando una serata diversa dalle altre? Glovo può aiutarti anche in questo. Nel 2019, oltre a innumerevoli mazzi di fiori e dolci regali accompagnati da teneri messaggi d’amore, la piattaforma spagnola ha consegnato: un vestito da infermiera per sorprendere il proprio compagno con fantasia, un set di candele profumate e petali di rosa richieste da un ragazzo (magari per preparare il fatidico momento della proposta di matrimonio), ma anche il cappotto di una donna dimenticato la sera precedente a casa di uno sconosciuto... che non aveva nessuna voglia di rivedere!

Hamburger: il piatto più ordinato dagli italiani

In ambito food, rispetto allo scorso anno, il burger scalza la pizza dal primo posto della classifica dei cibi più ordinati a livello nazionale su Glovo, che si ritrova quindi seconda sul podio seguita dal sempre amatissimo sushi, adatto sia ai pranzi di lavoro sia una serata in compagnia di amici.

Medaglia di legno per il sempre più richiesto poke che, nonostante non occupi i primi tre posti, si conferma un trend in continua crescita (+274% alla fine del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018).

A ognuno la sua cucina

Nonostante il piatto più ordinato a livello nazionale sia l’hamburger, prendendo in esame le cucine che hanno incrementato maggiormente i loro ordini in un anno, emergono le differenze di gusto tra le varie città. Mentre a Milano notevole è stata la crescita della cucina vegan (+4455% vs 2018), seguita dagli ordini di gelateria (+2769%) e dal poke (+442%), i romani hanno manifestato la loro predilezione per i cibi più saporiti incrementando la richiesta di cucina mediorientale (+4668%), sushi (+1802%) e messicano (+680%).

A livello nazionale, la top 3 cucine vede prima per incremento di ordini la cucina vegetariana (+2550%), seguita da quella americana (+1703%) e dal sushi (+1576%).

La spesa al supermercato passa da Glovo

Sempre tramite l’app di delivery gli italiani possono pensare alla propria spesa, soprattutto quando si tratta di prodotti “dell’ultimo minuto” per affrontare la sindrome da frigo vuoto. Chi utilizza Glovo per questo tipo di acquisti fa infatti scorta soprattutto di acqua minerale, cialde di caffè, banane, uova e carta igienica, ordinando direttamente sul supermercato di Glovo.

Una tendenza che vede le richieste concentrarsi mediamente durante la settimana con il 66% degli ordini che avvengono tra lunedì e venerdì, rispetto ai restanti 34% che si concentrano nel week-end.