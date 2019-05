Rider contro Glovo: "Vergognoso peggioramento delle condizioni"

Il tema rider torna ad essere di strettissima attualità. "Mentre il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio continua con dichiarazioni a cui non seguono fatti, dimostrando poca determinazione nell'affrontare seriamente la condizione lavorativa dei riders, Glovo, una delle principali piattaforme di consegne a domicilio, peggiorerebbe, secondo quanto denunciato da Union Rider di Bologna, le condizioni dei propri dipendenti passando al cottimo assoluto. Una scelta vergognosa, che indigna, di fronte alla quale è giusto mobilitarsi a livello nazionale ed europeo". Così in una nota la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti.

Per la dirigente sindacale "non può esserci lavoro senza diritti: sicurezza, salario giusto, malattia, ferie, riposo. Lo abbiamo detto al Governo, lo diciamo con ancora più forza a quelle imprese che, in questi mesi, hanno negato disponibilità al confronto e nel trovare soluzioni possibili". "Non è accettabile - prosegue - un modello di sviluppo aziendale che fonda i suoi profitti sullo sfruttamento. Le risposte a carattere legislativo e contrattuali non possono più attendere", conclude Scacchetti.

Glovo, Fassina: "Governo faccia un decreto"

"Sulle condizioni di lavoro dei riders, il governo faccia un decreto per bloccare l'insostenibile e inaccettabile iniziativa di Glovo, l'ennesima piattaforma di consegne a domicilio di sfruttamento del lavoro. A Bologna e non solo, invece di avviare un miglioramento, si aggrava lo sfruttamento delle persone con il passaggio al cottimo e con una riduzione del compenso orario, già da fame, a 4,4 euro. Il governo aveva preso un'utile iniziativa, ma si è arenato. È necessario e urgente l'intervento". Lo afferma il deputato di Leu, Stefano Fassina.