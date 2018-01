Le più autentiche tradizioni di Carnevale...con Grimaldi Lines

Per il carnevale 2018 Grimaldi Lines vi porta in Sardegna, alla scoperta delle autentiche e millenarie tradizioni popolari dell’isola!

In occasione della Sartiglia 2018 – l’affascinante e folkloristica giostra equestre che rievoca antichissime tradizioni agrarie e si svolge ogni anno ad Oristano per celebrare la ricorrenza del carnevale – la Compagnia propone infatti un interessante sconto del 15% (diritti fissi esclusi) su tutti i collegamenti marittimi per la destinazione Sardegna.

La promozione, applicabile ai collegamenti marittimi Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa, è valida per prenotazioni effettuate entro il 15 febbraio 2018, con partenza dall’8 al 15 febbraio 2018. Lo sconto del 15% si applica al passaggio nave e ai supplementi per le sistemazioni e per gli animali e i veicoli al seguito. Non si applica invece ai diritti fissi, ai pasti o ad altri servizi di

bordo. L’offerta è cumulabile con le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con la tariffa speciale Sardi Doc, dedicata ai passeggeri nativi e/o residenti sull’isola. Tutti i dettagli delle tariffe speciali e delle promozioni a tempo sono reperibili presso le migliori agenzie di viaggio e sui canali di comunicazione Grimaldi Lines, tra cui l’attivissima pagina facebook.