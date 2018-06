Hedberg (Wind Tre): partnership imprese-startup per sviluppare ecosistema innovativo in Italia

Per Jeffrey Hedberg, CEO di Wind Tre, intervenuto oggi a Roma al workshop ‘Best Scholarship e Open Innovation’: “I programmi come BEST, che aprono le startup italiane agli investitori internazionali, consentono a molti giovani italiani di poter affermare con successo le loro idee innovative. Le partnership tra grandi imprese, investitori e startup - ciascuno con la specificità del proprio ruolo - sono fondamentali per lo sviluppo, anche in Italia, di un ecosistema di innovazione paragonabile a quelli che si sono già affermati con successo in altre realtà internazionali”