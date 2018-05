Honeywell, beffati 400 lavoratori: niente cassa integrazione e rischio licenziamento

Doccia gelata per i circa 400 lavoratori della Honeywell di Atessa, in provincia di Chieti: il ministero del Lavoro ha bocciato la cassa integrazione richiesta dopo l'accordo sottoscritto al Mise lo scorso 16 febbraio. Adesso rischiano il licenziamento i dipendenti dello stabilimento di turbo compressori, che la multinazionale ha chiuso per trasferire la produzione in Slovacchia.

"Un fatto gravissimo - commenta il segretario provinciale Fiom di Chieti Davide Labbrozzi - che espone i lavoratori al rischio di licenziamento immediato dal primo giugno. Con Fim e Uilm manifesteremo davanti al Mise lunedì 28 maggio alle 10. È un atto scellerato che contrasteremo con forza".

Nell'accordo l'azienda si era impegnata a evitare i licenziamenti, prospettati dal 2 aprile, predisponendo il mantenimento di un'attività e l'utilizzo di cassa integrazione straordinaria fino a febbraio 2019. Tra i punti positivi dell'accordo la concessione a titolo gratuito del capannone a un'azienda interessata o affidata a un advisor per la ricerca di imprese pronte a rilevare lo stabilimento.