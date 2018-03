La costa adriatica teramana è una rinomata meta turistica per gli amanti delle vacanze al mare in Abruzzo. La città di Giulianova è infatti una delle sette perle della riviera e la sua lunga spiaggia dorata è stata insignita dalla prestigiosa Bandiera Blu per la qualità dell’acqua e dei servizi disponibili. La zona marittima di Giulianova Lido è uno dei fiori all’occhiello della cittadina, particolarmente apprezzata dalle famiglie con bambini per il mare affidabile, che digrada dolcemente, e dagli sportivi grazie alle molteplici associazioni sportive presenti sul litorale, che comprendono scuole di surf, vela e altri divertenti sport acquatici da praticare per una vacanza all’insegna dell’attività fisica.

La splendida vista sul mare che si può godere dai tanti hotel a Giulianova è ciò che ogni anno richiama così tanti visitatori in città: molti turisti tornano ogni anno nella stessa struttura ricettiva proprio per l’innata ospitalità giuliese e per i servizi in camera e nelle aree comuni dell’hotel, sempre impeccabili e personalizzabili a seconda delle esigenze degli ospiti. Le strutture turistiche sono infatti accessoriate con i più moderni optional, dalla connessione internet veloce fino alle sale wellness che comprendono palestre con attrezzi o anche aree per massaggi e piscine in cui rilassarsi la sera.

Un week-end in hotel a Giulianova

Per le coppie e per tutti gli amanti delle vacanze romantiche, Giulianova offre scorci di pura poesia. Il suo lungomare, particolarmente curato e arricchito da un viale con grandi palme, è perfetto per le passeggiate a due, per assaporare un gelato o per perdersi in un ambiente sferzato dal profumo del mare. Gli hotel a Giulianova sono famosi per le raffinate sale ristorante in cui assaporare tutti i piatti tipici della tradizione giuliese e teramana. I primi e i secondi di pesce sono specialità da scoprire soprattutto nel periodo estivo, in cui è più ricca e vasta l’offerta, ma le ricette con ingredienti freschi e a chilometro zero sono disponibili tutto l’anno grazie alla collaborazione con produttori e aziende sparse su tutto il territorio. La carta dei vini comprende rinomati prodotti come il Montepulciano d’Abruzzo e il Trebbiano d’Abruzzo, ma anche una vasta selezione nazionale e internazionale per rendere pranzi e cene indimenticabili.

Escursioni e gite fuori porta

Uno degli aspetti più amati dai turisti che scelgono un soggiorno negli hotel di Giulianova è la possibilità di raggiungere agilmente molte mete in zone collinari o montane. Fra i percorsi più ricchi di fascino c’è senza dubbio il Parco Nazionale del Gran Sasso d’Italia, con i suoi scorci incontaminati, le sue vette e la possibilità di scoprire piante, fiori e una ricca fauna che rende il parco una vera e propria perla del turismo italiano, gestita con cura e passione affinché i visitatori possano avere giornate liete e spensierate. Ma le escursioni immersi nella natura sono solo una delle attrazioni della zona, infatti nei dintorni di Giulianova sorgono diversi borghi medievali in cui scoprire storie antiche e avvincenti, che piaceranno sia agli adulti che ai bambini. Fra i luoghi da visitare, c’è sicuramente la Fortezza di Cittadella del Tronto, un castello fortificato in cui è presente anche un bel Museo delle Armi con un’esposizione storica e permanente delle armi in dotazione ai soldati dei secoli passati. Le vallate che caratterizzano la zona degli Appennini abruzzesi sono uno spettacolo soprattutto nelle mezze stagioni, in autunno e in primavera infatti, ammantate di verde, conciliano sentimenti di pace e serenità. Gli amanti della neve e degli sport invernali amano invece frequentare le cime appenniniche nei dintorni di Giulianova nei mesi più freddi.

Giulianova e la sua passione a due ruote

Come molti sanno, la città di Giulianova è una delle tappe del Corridoio Verde Adriatico, una lunga pista ciclabile che permette di raggiungere con lunghe passeggiate sulle due ruote tutti i paesi costieri del teramano. Il cicloturismo è molto praticato proprio per i servizi che la cittadina offre ai visitatori, che possono anche noleggiare le biciclette direttamente in hotel, dal momento che molte strutture ricettive offrono questo comodo servizio per permettere ai loro ospiti di girare la città con un mezzo ecologico, che permette di godere il panorama e raggiungere da Giulianova Lido i quartieri storici di Giulianova Alta, in cui sorgono le principali chiese e i vicoli con le più antiche botteghe, in cui scoprire l’artigianato locale e acquistare souvenir e prodotti enogastronomici tipici da regalare a parenti e amici.

Scegli l’Hotel Holiday a Giulianova

Per un soggiorno all comfort perfetto sia per le vacanze estive che per week end romantici o di lavoro puoi scegliere l’Hotel Holiday di Giulianova, che si trova a pochi passi dalla spiaggia dorata della città e comprende uno stabilimento balneare per gli ospiti, che potranno trascorrere in perfetto relax le loro giornate al mare. La struttura ricettiva offre da oltre vent’anni qualità e personalizzazione dei servizi, cortesia e professionalità ai turisti che visitano Giulianova. Le camere luminose e arredate con cura, le aree dedicate allo sport e al wellness e l’ampia e raffinata sala ristorante a disposizione degli ospiti che scelgono la pensione completa o la mezza pensione rendono la vacanza a Giulianova ancora più indimenticabile, per trascorrere delle giornate serene e scoprire tutti i tesori d’Abruzzo in maniera comoda. Un punto di partenza comodo per raggiungere le più note mete turistiche della zona teramana.