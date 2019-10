La crisi non risparmia l'informatica: Hp annuncia 9mila licenziamenti

La crisi economica non risparmia nessun settore, anche quelli che potrebbero sembrare più fertili e meno a rischio, come quello dell'informatica. In un “mondo” ricco di competitor e quindi di concorrenza, succede che anche un colosso come l'Hp (Hewlett-Packard), nota multinazionale statunitense attiva nel mercato degli hardware, dei software e dei servizi legati all'informatica, si trovi costretta a dover tagliare tra i 7mila e i 9mila posti di lavoro in tutto il mondo.

A dare l'annuncio, previsto nel piano fiscale di ristrutturazione per il 2020, è la stessa azienda in un comunicato ufficiale, in cui viene detto senza troppi giri di parole che il colosso si troverà costretto a ridurre la forza lavoro globale del 16%. Attraverso questo massiccio taglio di personale e altre misure di riduzione dei costi la Hewlett-Packard spera di realizzare un risparmio di circa un miliardo di dollari. Nel documento pubblicato sul sito di Hp non sono stati specificati i Paesi in cui avverranno i licenziamenti.

Crisi Hp, il piano con migliaia di licenziamenti

Tuttavia, la ristrutturazione dovrebbe essere costosa a breve termine, la società stima, infatti, un miliardo di dollari di costi correlati entro la fine dell'anno fiscale 2022. Hp impiegava l'anno scorso 55.000 persone. L'azienda ha già ridotto la sua forza lavoro negli ultimi anni come parte di una riduzione dei costi. A metà del 2018, ha annunciato che 4.500-5.000 posizioni sarebbero state tagliate.

Hewlett-Packard sta lottando con il mercato in calo dei personal computer desktop e le stampanti e sta attraversando una fase di transizione anche a livello dirigenziale, con l'amministratore delegato Dion Weisler che l'1 novembre consegnerà le redini a Enrique Lores, un manager Hp di lunga data.