Ici, l'Europa "impone" all'Italia di recuperare gli aiuti di Stato alla Chiesa

Roma deve recuperare gli aiuti di Stato alla Chiesa: nuova sollecitazione dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il 19 dicembre del 2012 la Commissione europea aveva giudicato le esenzioni incompatibili con le norme Ue.

Non ci sono più dubbi, né tempo da perdere. L'Italia deve recuperare gli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato la Chiesa cattolica e altri enti non commerciali tra il 2006 e il 2011 attraverso le esenzioni al regime dell'Ici, l'imposta comunale sugli immobili, anche per immobili di proprietà usati per attività economiche, spiega l'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

EuropaToday ripercorre la vicenda. Il 19 dicembre del 2012, la Commissione europea aveva giudicato le esenzioni Ici incompatibili con le norme Ue sugli aiuti di Stato. Al contempo, però, l'esecutivo comunitario aveva evitato di chiedere all'Italia di recuperare gli aiuti illegali, perchè sarebbe stato assolutamente impossibile determinare con le banche dati fiscali e catastali esistenti se e in che misura l'immobile di proprietà dell'ente non commerciale fosse stato utilizzato per attività economiche.

In base alle conclusioni dell'avvocato generale della Corte Ue, Melchior Wathelet, l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative imputabili allo Stato (nello specifico la mancata predisposizione di adeguate banche-dati) non giustifica un'eccezione alla regola per cui gli aiuti di Stato illegali vanno recuperati. L'Avvocato generale ha proposto alla Corte di Giustizia di annullare una sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione laddove ritiene corretta l'omissione dell'ordine di recupero dell'Ici.