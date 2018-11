Ikea punta sull'e-commerce: 7.500 lavoratori a rischio licenziamento

Rivoluzione per il colosso svedese del mobile: la holding di Ikea Ingka ha annunciato un nuovo piano di ristrutturazione dell'azienda dovuto al calo delle vendite nei negozi e all'aumento di quelle attraverso gli store online.

"Stiamo osservando che il settore delle vendite al dettaglio sta cambiando ad un ritmo come mai prima'', ha sottolineato Jesper Brodin, ceo di Ingka. Ikea ha annunciato un piano per espandere le vendite online e per creare nei negozi in centro città dove poter scegliere l'arredamento.

Licenziamenti e nuovi posti di lavoro

L'azienda spera che le misure creino fino a 11.500 nuovi posti di lavoro in tutto il mondo entro il 2020. Tuttavia, 7.500 dei 160.000 posti di lavoro attuali potrebbero essere tagliati, in particolare posizioni non specializzate all'interno dei 30 uffici nazionali dell'azienda. In termini netti, la società creerebbe 4.000 nuovi posti di lavoro.

E-commerce in crescita

Sebbene la gente vada ancora nei negozi di mobili - i numeri sono ancora in crescita - il concetto probabilmente diventerà meno popolare in futuro e alla fine anche obsoleto. In Germania, le vendite online di Ikea sono cresciute più velocemente delle vendite al dettaglio. I ricavi globali di Ikea sono cresciuti del 4,7% a 34,8 miliardi di euro (39,7 trilioni di dollari) nell'anno fiscale 2018, conclusosi il 30 agosto.