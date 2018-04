Lavorare da Ikea, tutte le offerte tra contratti e stage

Ikea è alla ricerca di personale in diverse città d'Italia. Se siete alla ricerca di un'occupazione e avete sempre desiderato muovervi tra i mobili del colosso svedese, aiutare nelle vendite o svolgere altre mansioni all'interno dei punti vendita, l'azienda mette a disposizione varie offerte lavorative.

Come è possibile vedere dalla sezione 'Lavora con noi' del sito di Ikea, sono oltre 20 le posizioni libere al momento. Si va dal Logistic Operations Developer per Carugate (provincia di Milano) al Quality co-worker per il negozio di Piacenza, fino al Goods Flow Co-worker di Catania. Le altre offerte spaziano da Gorizia a Milano, coinvolgendo anche Genova, Parma, Rimini, Bari, Ancona e Bologna. Quali sono le tipologie di contratto offerte? Dipende dall'annuncio che si prende in considerazione, in alcuni casi è previsto un contratto a tempo determinato, in altri si tratta di un semplice stage

Lavorare con Ikea: come candidarsi

Presentare la propria candidatura è molto semplice. Basta collegarsi al sito di Ikea, navigare nella sezione 'Lavora con noi', in cui è possibile selezionare la tipologia di lavoro e la zona in cui si sta cercando. Una volta forniti i risultati dal motore di ricerca basta cliccare sui dettagli dell'offerta e inviare il proprio curriculum. Importante: per inviare la candidatura è necessaria una registrazione al sito di Ikea.