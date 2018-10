IKN Italy annuncia i Finalisti dei Retail Awards 2018, l’iniziativa giunta alla seconda edizione che si svolgerà in occasione di Forum Retail: una serata di gala dedicata alla premiazione dei migliori progetti per il settore Retail suddivisi in 9 categorie.



Ecco i nomi dei Finalisti delle categorie:

Best retailtainment concept

Il negozio diventa luogo delle emozioni: come donare ai clienti un’esperienza unica che vada oltre l’acquisto e che leghi il brand ad un evento divertente? Quali sono le migliori strategie per portare il cliente nel PdV e farlo interagire con il personale del negozio?

Finalisti: Mondadori Retail, Maxi Sport Merate, Original Marines.

Best customer experience initiative

Realizzare un percorso d’acquisto suggestivo e a misura di cliente risulta essere un’occasione unica di posizionamento del brand: la categoria si rivolge a progetti innovativi che valorizzino la customer experience creando una commistione tra canale fisico e digitale.

Finalisti: Crai Secom Spa, Farmacia Centrale di Arcore, Sportler, Elena Mirò & Privalia.

Best Chief Digital Officer

Mai come in questo momento il ruolo del Chief Digital Officer sta diventando chiave per traghettare l’azienda verso la trasformazione digitale, con competenze multitasking che spaziano tra e-commerce, consumer service, project management, ICT, logistica e comunicazione multi-canale.

Finalisti: Domenico Di Francescantonio di Fater, Giuseppe Grandinetti di Vibram.

Best innovation in payments

Tra pagamenti mobile e contactless, self-checkout ed applicazioni dedicate, qual è l’evoluzione dei digital payments?

Finalisti: Uvet Network, Bricocenter Italia.

Best logistics project

Il ruolo della logistica nelle aziende del Retail è sempre più un fattore competitivo determinante: solo chi saprà coniugare le nuove esigenze dei consumatori con quelle della produzione e della distribuzione in modo sostenibile sopravviverà alla rivoluzione tecnologica.

Finalisti: Pupa Milano, Botega Caffe Cacao



Best store layout (Retail & GDO)

Nell’era digitale la vera sfida dei retailer è quella di far (r)innamorare il Cliente del proprio punto vendita. La soluzione è un Concept Store innovativo in grado di emozionare, migliorare la shopping experience e semplificare la vita del cliente grazie a tecnologie di Digital Signage.

Finalisti: Sparkasse Cassa di Risparmio, Il viaggiator Goloso - Unes Supermercati, Market presso Camping Ca’ Savio (VE).

Best store layout (Fashion & Luxury)

Nell’era digitale la vera sfida dei retailer è quella di far (r)innamorare il Cliente del proprio punto vendita. La soluzione è un Concept Store innovativo in grado di emozionare, migliorare la shopping experience e semplificare la vita del cliente grazie a tecnologie di Digital Signage.

Finalisti: United Colors of Benetton, Maserati, Sportler.

Best in store talents

Nell’era della rivoluzione tecnologica saranno ancora le persone a fare la differenza, specialmente nel Retail dove, nonostante la moltitudine di canali, il ruolo dell’addetto alla vendita rimane centrale per accrescere l’esperienza di acquisto del consumatore.

Finalisti: Benetton Group, Maxi Zoo, Sportler, 101 Caffè

Best Retailer 2018

Il premio riconosce non solo le performance in termini economico finanziari ma vuole riflettere anche il livello di innovazione aziendale per rispondere alle sfide del mercato, sempre più complesse oggi. Per essere un Retailer d’eccezione è fondamentale differenziarsi sui canali digitali, offrire un’esperienza unica nel PdV e avere una vision nel lungo periodo che lo posizioni come disruptor rispetto ai competitor, prendendo anche qualche rischio.

Il vincitore verrà scelto dal Grand Giurì (una Giuria formata da tutti i Presidenti di Categoria), dal Premiatore della Categoria e dal Team IKN Responsabile dell’Area Retail: il suo nome sarà reso ufficiale in occasione della serata.

Presidente della Giuria è Monica Gagliardi, Global Ecommerce, Digital, Social Director di OVS Group: ogni categoria ha una Giuria dedicata composta da esperti provenienti dalle maggiori aziende dei settori di riferimento.

La “Notte del Retail” si svolgerà all’Atahotel Expo Fiera di Milano, il prossimo 29 novembre: l’evento sostiene l’associazione FARE X BENE Onlus.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.retailawards.it