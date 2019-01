IKN Italy annuncia la quarta edizione dell’evento Automotive che mette a confronto i nuovi attori della mobilità

Il prossimo 13 febbraio, a Milano, avrà luogo la quarta edizione dell’evento “Innovauto - un ecosistema connesso per una nuova driving experience”.

Grazie al confronto diretto con i Top Manager della mobilità, sarà un’opportunità unica di networking e approfondimento volta a indagare le direttrici della trasformazione del settore e le nuove tecnologie abilitanti il cambiamento.

L’iniziativa esplorerà le potenzialità delle partnership e dei nuovi asset tecnologici in ottica di interoperabilità e interconnessione, soprattutto con l’avvento del 5G. Nel corso della sessione plenaria ci sarà il contributo del Comune di Milano e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla risposta normativa e infrastrutturale alla rivoluzione della mobilità, nonché un focus sulle novità dei Rental Services & Car Sharing. Si cercherà di dare risposte a quesiti come: l’e-commerce rivoluzionerà il processo di acquisto dell’auto? Come coniugare esperienza in concessionaria con esperienza digitale? Quali saranno i nuovi modelli di contatto after sales? E ancora, in tema di customer experience on board, l’auto connessa sarà uno smartphone a ruote? Infine, una sessione riservata dedicata all’evoluzione del parco auto: quale sarà il motore della flotta aziendale, tra diesel ed elettrico?



Tra i 40 speaker che hanno già aderito all’iniziativa si segnala: Michele Crisci, Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Italia, Franco Fenoglio, Amministratore Delegato Italscania, Luca Bedin, Head of Volkswagen LCV Volkswagen e Andrea Leverano, Managing Director di DriveNow Italy. Ci sarà inoltre un contributo internazionale, a cura di Scott Lyons, Business, Partner & Strategy Development, Connected Vehicle Platform & Products Organization di Ford Europe, relativo alle modalità di collaborazione con le startup in ottica di sviluppo delle connected cars.



“Il settore dell’auto è in fermento ed Innovauto rappresenta l’evento “where to be” per fare il punto di cosa accadrà nei prossimi 3/5 anni nel settore della mobilità, che sta andando sempre più verso la cosiddetta V2X (Vehicle-to-everything) permettendo la connessione dei mezzi di trasporto tra loro con le infrastrutture” afferma Martina Francesconi, Project Leader dell’iniziativa. E conclude: “Ecco perché non potevano mancare le Istituzioni e player come ANAS e Telepass, oltre alla voce dei Carmaker, delle Concessionarie e delle Assicurazioni”.



L’evento è patrocinato da UNRAE e il programma completo è consultabile sul sito: www.innovauto.it, leader nella creazione di eventi e di progetti di formazione rivolti ai professionisti. Per 30 anni conosciuta come Istituto Internazionale di Ricerca, IKN Italy continua a rispondere alla necessità di condividere esperienze, di sviluppare nuove opportunità di business e di trovare momenti di ispirazione.