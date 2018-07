Il Governatore della Calabria ospite degli incontri di Paolo Mieli a Spoleto

“Dopo un decennio difficilissimo, il turismo in Calabria è tornato a crescere e tutti gli indicatori segnalano una ripresa dell’economia”. C’è ottimismo nelle parole del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ospite nei giorni scorsi a Spoleto degli Incontri di Paolo Mieli, il format concepito da Hdrà, gruppo di comunicazione guidato da Mauro Luchetti e Marco Forlani che presenta al sessantunesimo Festival dei Due Mondi l’ormai consolidata rassegna di conversazioni condotte dal grande storico e giornalista. “Dopo anni in Parlamento – ha raccontato Oliverio - ho scelto di ritornare in Calabria per utilizzare l’esperienza e le relazioni che ho acquisito a Roma a beneficio di una Regione che deve riscattarsi. Negli anni Novanta c’è stata una parabola caratterizzata dal prevalere di egoismi territoriali, a partire dalle istanze portate allora dalla Lega, che hanno sortito un allargamento del gap tra nord e sud su tutti gli indicatori sociali. E la Calabria è stata la regione che ha sofferto di più, soprattutto in termini di occupazione, servizi, infrastrutture, anche in confronto con le altre regioni del meridione. Ma ora questa tendenza è cambiata”.

La cronaca attuale dice che uno dei temi più controversi è quello dei flussi migratori. E la Calabria fa parte di quelle zone che più sono coinvolte dal fenomeno. “Dobbiamo avere il coraggio di andare controcorrente – ha spiegato Oliverio a Paolo Mieli. In questo momento di flussi enormi dal sud del mondo bisogna assumere un’impostazione che sia ispirata da un senso di accoglienza, anche se con delle regole chiare. In Calabria abbiamo l’esempio virtuoso di Riace, un piccolo comune che era svuotato e abbandonato e in cui le unità immobiliari sono state recuperate con una coesistenza di tante etnie che cooperano proficuamente. Lì si è messa in pratica l’accoglienza e l’integrazione. Non lo dico per semplificare e per ridurre il concetto di accoglienza a un fatto meramente ideologico: io credo che rispetto a fenomeni di questa portata storica una risposta diversa non ci possa essere, se non determinando lacerazioni e violenze che mettono in discussione la stessa connotazione e la civiltà giuridica del mondo. C’è bisogno di una risposta che dia le basi a un nuovo rapporto con il sud del Mediterraneo”.

Qualche parola, infine, sulla difficile fase che sta vivendo il Partito Democratico. “La difficoltà che oggi vive il Pd, e non soltanto il Pd – secondo Oliverio - è di ordine generale e deve essere affrontata recuperando alcuni cardini fondamentali, che quando vengono meno possono comportare un crollo in termini di consenso, di affidabilità e credibilità. Dobbiamo recuperare la visione di un soggetto collettivo animato da una missione che abbia un orizzonte. In questi anni c’è stata un’attenuazione dell’orizzonte, e questo non ce lo possiamo permettere”.