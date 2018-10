Il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia lancia il servizio di Instant Payments con SIA

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia lancia il nuovo servizio di instant payments disponibile direttamente da Internet Banking e tramite app Mobile Banking. Da oggi, grazie alla piattaforma digitale di SIA, tutti i titolari di un conto corrente presso una delle Banche del Gruppo possono inviare e ricevere bonifici istantanei direttamente da computer, smartphone e tablet tramite Nowbanking in versione desktop, app e mobile responsive.

Con questa nuova iniziativa, il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia conferma la sua vocazione innovativa nell’offerta di servizi di pagamento distintivi, consentendo alla propria clientela privata e business di trasferire denaro fino a 15.000 euro per singola operazione, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in linea con lo schema SEPA Instant Credit Transfer dello European Payments Council (EPC). Il nuovo servizio di bonifico istantaneo del Gruppo viene gestito tramite l’innovativa piattaforma “SIA EasyWay”, che permette lo scambio in tempo reale delle transazioni, in modalità sicura e protetta, con l’infrastruttura pan-europea per gli instant payments RT1 di EBA Clearing.

“SIA EasyWay” è stata realizzata con l’obiettivo di accelerare il processo di adozione degli instant payments e di tutti gli altri strumenti di pagamento e incasso SEPA da parte delle banche e degli altri Payment Service Providers (PSP) europei, minimizzando gli investimenti e semplificandone la gestione operativa. La piattaforma, oltre a consentire l’accesso al sistema RT1 di EBA Clearing, è già pronta per gestire i bonifici istantanei su TIPS, il nuovo servizio dell’Eurosistema (BCE e banche centrali nazionali dell'Eurozona) la cui partenza è prevista entro la fine del 2018.

“Nel nostro essere Banca di prossimità ma allo stesso tempo un Gruppo con una sempre maggiore vocazione digitale, crediamo che la relazione con i nostri clienti si fondi sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi facilmente fruibili anche in mobilità”, ha affermato Filippo Corsaro, Coordinatore Marketing Prodotti e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. “Siamo soddisfatti di poter contribuire attivamente alla diffusione della nuova modalità di pagamento, sia in ambito nazionale che internazionale, e di essere tra i primi Gruppi Bancari a proporre gli Instant Payments alla propria clientela. Con il lancio del nuovo servizio abbiamo completato un altro tassello del nostro piano strategico, 100% umano e 100% digitale.”

“Lo sviluppo della collaborazione con Crédit Agricole Italia rappresenta un ulteriore passo avanti nell’affermazione di SIA come partner tecnologico di riferimento per i principali gruppi bancari europei nell’ambito di servizi di pagamento evoluti”, ha affermato Roberta Gobbi, Direttore Divisione Financial Institutions di SIA. “L’Italia si conferma così tra le nazioni più dinamiche nell’adozione degli instant payments attualmente messi a disposizione da oltre 1.000 payment service providers presenti in 12 Paesi dell’Eurozona”.