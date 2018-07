Iliad fa il botto e rilancia: un milione di utenti in due mesi, ecco cosa offre adesso

A meno di due mesi dall’ingresso nel mercato italiano la compagnia telefonica Iliad ha già conquistato un milione di utenti. Gran parte del merito va ovviamente all’offerta "choc" lanciata dall’operatore telefonico lo scorso 29 maggio: 5,99 euro al mese "per sempre" 30 giga al mese in 4G+ con minuti ed sms illimitati.

L’offerta era destinata al primo milione di persone che avrebbero sottoscritto l'abbonamento, ma ora che il questo primo traguardo è stato raggiunto, la compagnia ha annunciato che la stessa offerta è prolungata "per i prossimi 200mila utenti che la sottoscriveranno". Le condizioni contrattuali restano le stesse: l’offerta è valida "per sempre", come viene specificato anche nel documento scaricabile sul sito di Iliad.

"Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate "Per Sempre")…".

Il costo una tantum per l'acquisto della sim, la spedizione e il costo di attivazione è di 9,99 euro. Nell'offerta Iliad include anche altri servizi, tra cui il controllo dei consumi, l'avviso di chiamata, l'Sos ricarica e il blocco dei numeri nascosti.

A breve altri store di Iliad in tutta Italia

L'obiettivo del gruppo francese è arrivare in breve tempo a una quota di mercato di circa il 10 per cento. Adesso è il momento di aprire "altri store in altre città d'Italia", ha spiegato in diretta Facebook l'amministratore delegato Benedetto Levi aggiungendo che al momento ce ne sono 140 "ma le code che si formano ci hanno spinto a decidere di aprirne altri".

E una volta che gli abbonati diventeranno 1 milione e duecentomila cosa accadrà? Al momento nessuno può dire quali saranno le prossime mosse dell’operatore francese e non è dato sapere quanto costerà l'offerta successiva.

Vodafone al contrattacco

Certo è che gli altri operatori del settore si stanno riorganizzando: a fine giugno Vodafone ha lanciato 'ho.' un nuovo operatore low cost che punta tutto su una una sola tariffa con minuti e sms illimitati, 30 Giga, a 6,99 euro al mese. Anche in questo caso il costo per attivare la Sim è di 9,99 euro. L’offerta è attivabile fino al 31 luglio 2018.