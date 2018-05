Telefonia, Iliad pronta allo sbarco in Italia: tariffe e offerte di lavoro

Un nuovo operatore di telefonia sta per fare il suo ingresso nel nostro Paese. "Prima del 21 giugno" il gruppo francese di tlc Iliad lancerà la sua offerta nel nostro Paese, come ha annunciato la direzione della società in occasione della presentazione del fatturato trimestrale.

"Il lancio in Italia è ora solo questione di settimane", ha fatto sapere Iliad. La rete di trasmissione "è pronta e funzionante e ha solidi indicatori di performance" e la rete di distribuzione si basa "sia sulle competenze uniche di Iliad nelle vendite online" sia è "completamente adattata alle specificità e ai vincoli locali". Pronti anche "le offerte e i piani marketing" per lo sbarco in Italia, definita "la nuova frontiera della crescita". La documentazione inoltre sottolinea che il gruppo Iliad "è in procinto di fare il suo ingresso in un mercato da 16 miliardi di euro".

Offerte telefonia Iliad

L'operatore francese si prepara a sbarcare su un mercato molto competitivo come quello italiano con offerte che Il Giornale definisce "aggressive":

Al momento le soluzioni previste sarebbero due: una con 500 minuti, 500 Sms e 5 Giga di traffico internet a costo di 2,90 euro al mese. E un'altra, molto aggressiva dal punto di vista dei dati, che prevede minuti di conversazione illimitati e 30 Giga di Internet (che corrispondono a una tariffa flat, data l'improbabilità di un consumo superiore da parte di un utente medio) a 9,90 euro al mese

Lavorare in Iliad: tutte le assunzioni

Intanto Iliad è alla ricerca di diverse figure professionali in tutta Italia, dal personale per i vari negozi che l'azienda aprirà fino a profili più specialistici.

A Torino ad esempio si cerca uno store manager (responsabile di negozio), ma ci sono annunci anche per altri negozi in molte città italiane. A Milano invece ci sono cinque posizioni aperte: Junior and senior Radio design engineers; Microwave Team leader; Junior and senior Microwave engineers; Configuration & Monitoring Team leader (è richiesta consolidata esperienza su apparecchiature Nokia); Junior and senior Configuration & Monitoring engineers (è richiesta una buona conoscenza delle apparecchiature Nokia).