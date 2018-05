Ilva, altra fumata nera: i sindacati bocciano la proposta del governo

I sindacati hanno bocciato la proposta del governo sull'Ilva: per questo motivo non ci sarà alcuna trattativa sulla bozza di accordo presentata per la cessione ad Am InvestCo. “Non ci sono le condizioni per andare avanti”: con queste parole il ministro dello sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha sancito l'interruzione della trattativa, sia per le spaccature all'interno del fronte sindacale, sia per i dubbi sulla legittimità dell'operato di un esecutivo dimissionario da parte di alcune organizzazioni.

E' questa la conclusione secondo la ricostruzione dei sindacati del confronto di oggi al Mise che aveva come obiettivo la ripartenza del confronto tra Mittal e Fim Fiom Uilm Ugl e Usb.

''Per sbloccare il negoziato il governo ha proposto uno schema di accordo tra le parti che assicura occupazione a tempo indeterminato per tutti i lavoratori attualmente in Amministrazione Straordinaria alle stesse condizioni economiche e normative attuali'', aggiunge Calenda che annota come oltre a tutto questo l'Amministrazione Straordinaria si era resa disponibile ''a mettere in campo un piano di incentivi all'esodo fino a 200 milioni di euro''.

''Allo stesso tempo il Governo, il Comune di Taranto ed Arcelor Mittal hanno definito il testo di un protocollo d'intesa per rafforzare i controlli e le verifiche sul danno sanitario, anticipare gli interventi ambientali e varare importanti misure di compensazione per la Città'', prosegue.

Ma le ragioni della proposta, ribadisce ancora Calenda, risiedono ''nella necessità di concludere rapidamente l'accordo sindacale'' per evitare due ''rischi rilevanti'': l'esaurimento della cassa di Ilva previsto per il mese di luglio; e la rinuncia di Mittal alla condivisione dell'accordo sindacale che consentirebbe all'Ilva di Taranto di procedere direttamente alle assunzioni superando la necessità dell'accordo.