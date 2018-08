Ilva, il tempo è scaduto: per l'industria italiana è il giorno più lungo

"Forti criticità" e sospetti di "illegittimità dell'atto" di vendita dell'Ilva al colosso ArcelorMittal: usa parole forti (ma pesate) il ministro del lavoro Luigi Di Maio che - citando un parere richiesto all'avvocatura di Stato - segnala come nella gara per la cessione dellʼacciaieria di Taranto non sarebbe stato rispettato il principio di concorrenza. Un parere che offre a Di Maio le motivazioni per mandare a monte la vendita.

"C'è stato un 'eccesso di potere', non essendo stato tutelato il pubblico interesse"

Secondo quanto afferma Di Maio il parere sottolinea come sia stata negata la possibilità di effettuare rilanci migliorativi. "Tra le altre cose - afferma il vicepremier - lo spostamento del termine al 2023 per l'ultimazione degli interventi ambientali avrebbe dovuto suggerire una proroga del termine per la presentazione di ulteriori offerte".

"E in relazione alle tutele ambientali l'estrema importanza di ambiente e salute richiede altri necessari approfondimenti in materia".

"Sono ore decisive per l'Ilva"

Il segretario generale della Uilm Rocco Palombella parla senza mezzi termini di ore decisive per il destino dell'Ilva.

"Un annullamento della gara (che ha assegnato al colosso indiano le acciaierie di Taranto, ndr) sarebbe un vero disastro". Secondo il sindacalista occorre la riprese del confronto con Arcelor Mittal per trovare le soluzioni che i cittadini e i lavoratori aspettano da tempo sia sul piano ambientale che occupazionale. "Il tempo è scaduto", conclude.

"Ci aspettiamo che il ministro Di Maio chiarisca una volta per tutte la linea che il Governo intende seguire con la massima responsabilità"

L'ex ministro Calenda: "Se Di Maio ha mentito si dimetta"

L'ex ministro Carlo Calenda, che aveva firmato l'atto di vendita dopo la gara, ripercorre la cessione della più grande acciaieria italiana, rivendicando come non ci sarebbero tagli tra i lavoratori dipendenti: "Il valore di ILVA emerge da una gara ed è composto da: 1) 1,8 miliardi di prezzo; 2) 2,4 miliardi di investimenti industriali e ambientali. I 13.600 dipendenti dell’AS ILVA sono tutti tutelati."

"Se Di Maio ha mentito sul contenuto del parere dell’Avvocatura sui rilanci si dovrebbe dimettere, o se l’Avvocatura ha cambiato idea deve spiegare perché. L’avvocato generale ha firmato tre pareri su ILVA. Rimangiarseli mi sembra molto complicato."

Intanto l'ex premier Matteo Renzi entra nella discussione via Twitter.

"Il Governo del #GrandeFratello sta facendo fuggire gli investitori internazionali. Salvini, Di Maio e Conte fanno dichiarazioni roboanti per prendere un like sui social. E il conto lo pagheranno gli italiani: in un mese meno 38 Miliardi".