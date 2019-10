Aziende in apnea, per pagare i fornitori ci vogliono più di 30 giorni 

Sono aumentate, nel mese di settembre 2019, le imprese che hanno gravi ritardi nel saldare i conti con i propri fornitori. In quasi tutte le Regioni italiane sono cresciute infatti le aziende che pagano con più di 30 giorni di ritardo. Ad evidenziare questo dato è un report dello Studio Pagamenti di Cribis, secondo cui le variazioni più elevate sono state registrate in Valle d'Aosta (+2,7%), in Calabria (+1,9%) e Sardegna (+0.9%).

Crescono le imprese che pagano i fornitori con più di 30 giorni di ritardo

Gli analisti sottolineano come, rispetto al 30 settembre del 2018, quest’anno la percentuale di imprese valdostane che salda i propri impegni con un ritardo superiore al mese è passato dall’8,4% all’11,1% mentre in Calabria la percentuale si è attestata al 22,8% rispetto al 20,9% del settembre dello scorso anno. In Sardegna i pagamenti con gravi ritardi sono aumentati dal 15,9% al 16,8%.

"È in controtendenza -evidenzia l'ad di Cribis, Marco Preti - il dato di Abruzzo (-1,6 punti percentuali), Molise (-1,1 punti percentuali) e Liguria (-0,9 punti percentuali), dove le imprese che pagano con ritardi superiori al mese sono diminuite molto più che in Puglia e Marche (-0,3 punti percentuali ciascuna)".

Sostanzialmente invariata, continua l'ad di Cribis, Marco Preti, "è invece la situazione riscontrata in Umbria, Trentino Alto Adige e Marche (appena -0,1 punti percentuali)". Preti segnala che "complessivamente, il Nord-Est si conferma l’area più affidabile con il 42,9% dei pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali mostrano un comportamento più problematico con solo il 21,9% di aziende puntuali".

Pagamenti in ritardo delle imprese: i dati aggiornati

Nel settembre di quest’anno, Cribis ha rilevato, in particolare, un incremento dei pagamenti con ritardi superiori ai 30 giorni anche in Sicilia (+ 0,6 punti percentuali) da 21,9% a 22,5%, Basilicata (+0,5 p.p.) che sale a quota 15,3% e Veneto (+0,5%), dove il 7,2% delle imprese adempie ai propri obblighi economici verso i fornitori oltre un mese dopo la scadenza pattuita. In Piemonte questa percentuale è aumentata di appena 0,4 punti (9,1% delle aziende) così come in Friuli Venezia Giulia (8,7%). Rispetto allo scorso anno, infine, la situazione è sostanzialmente stabile in Lombardia (7% delle aziende con ritardi superiori a 30 giorni), Toscana (11,7%), Lazio (16,2%) e Campania, dove i ritardi gravi sono passati dal 20,1% al 20,2%.