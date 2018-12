Imu e Tasi in ritardo? Occhio alle sanzioni: più tempo passa e più si rischia

Lunedì 17 dicembre era l'ultimo giorno utile per pagare il saldo di Imu e Tasi, relativo al 2018. Una 'boccata d'ossigeno' per le casse dello Stato, che dalle tasse sulle casa dovrebbe aver incassato più di 10 miliardi di euro. Non tutti i contribuenti sono riusciti a pagare in tempo le imposte, ma niente paura, con il ravvedimento operoso è possibile pagare le somme dovute anche dopo la scadenza, ma all'importo dovuto verranno aggiunte delle sanzioni, che variano in base al ritardo nel pagamento.

Imu e Tasi in ritardo: le sanzioni

I contribuenti che vorranno mettere in paro la loro situazione con il Fisco per quanto riguarda le tasse sulla casa, potranno utilizzare il ravvedimento operoso. Ma attenzione, più tempo passa dalla scadenza del 17 dicembre 2018, maggiore sarà la sanzione da aggiungere all'importo della tassa.

Ecco le sanzioni a partire dallo scorso 17 dicembre:

Entro 14 giorni: sanzione pari allo 0,1% dell’imposta non versata per ogni giorno di ritardo.

Tra 15 e 30 giorni: sanzione fissa pari all’1,5% dell’imposta

Tra 30 e 90 giorni: sanzione fissa all’1,67% dell’imposta

Oltre i 90 giorni fino al 18 giugno 2019: sanzione fissa al 3,75%

Gli interessi da aggiungere

Va ricordato che a questi valori percentuali vanno aggiunti gli interessi che corrispondono: