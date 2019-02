Industria, fatturato e ordini a picco: è il peggior calo dal 2009

Il settore industriale italiano non sta navigando in buone acque: dopo le variazioni negative sulla produzione, dall'Istat arrivano dei nuovi (e pessimi) dati, che sanciscono un crollo del fatturato (quasi) senza precedenti. Infatti, secondo le stime dell'Istituto di Statistica, a dicembre 2018 il fatturato dell'industria è diminuito in termini congiunturali del 3,5% rispetto a novembre 2018.

Invece, rispetto al mese di dicembre 2017 il dato corretto per gli effetti ci calendario segna un calo del 7,3% mentre il dato grezzo registra una flessione del 4,2%. Si tratta del peggiore risultato dal novembre del 2009. Nel quarto trimestre l'indice complessivo ha registrato un calo dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Il calo congiunturale del fatturato riguarda sia il mercato interno (-2,7%) sia, in misura più accentuata, quello estero (-4,7%).

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 di dicembre 2017), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali del 7,3%, con un calo del 7,5% sul mercato interno e del 7,0% su quello estero. Sempre con riferimento al fatturato corretto per gli effetti di calendario, tutti i principali settori di attività economica registrano cali tendenziali. I più rilevanti sono quelli dei mezzi di trasporto ( 23,6%), dell'industria farmaceutica (-13,0%) e dell'industria chimica (-8,5%).

Industria, crollano gli ordini

A dicembre 2018 si stima che gli ordinativi dell'industria registrano una diminuzione congiunturale dell'1,8% rispetto al mese precedente e un calo del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Nel quarto trimestre gli ordinativi registrano un calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'indice grezzo degli ordinativi segna un calo tendenziale del 5,3%, derivante da diminuzioni sia per il mercato interno (-3,6%) sia per quello estero (-7,6%). Si registra una crescita per il solo comparto dei macchinari e attrezzature (+5,4%), mentre la diminuzione più marcata si rileva per l'industria delle apparecchiature elettriche (-21,4%).

Unc: "Crollo drammatico, recessione peggiore del previsto"

"Crollo drammatico. Altro che battuta d'arresto! Non solo il Paese è in piena recessione, ma è anche peggiore del previsto. Dati pessimi, che avranno pesanti ripercussioni sul Pil del 2019. Gli ordini crollati, -1,8% su base mensile, -5,3% su base annua, significano minore produzione industriale nel 2019 e, quindi, Pil ancora più basso rispetto alle stime preliminari". Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Rispetto ai valori pre-crisi il Paese è arretrato in modo sconcertante. Se confrontiamo i dati medi del 2018 con quelli medi pre-crisi del 2007, a fronte di un fatturato totale sceso del 42,3%, quello interno è crollato addirittura del 48,3%, ossia quasi della metà. Gli ordinativi totali sono calati in 11 anni del 37,3%, quelli interni sono precipitati del 45,5%".

Codacons: “Dopo il commercio, anche l'industria è in crisi”

"I dati Istat su fatturato e ordinativi confermano come, dopo il commercio, anche l'industria italiana sia entrata ufficialmente in crisi": è il commento di Carlo Rienzi, presidente del Codacons, in relazione al crollo a dicembre del fatturato del -7,3% e degli ordini del -5,3%.

"L'economia italiana - sottolinea - è entrata in una fase di recessione dove tutti gli indicatori registrano numeri negativi. Si tratta di un pesante stop per la nostra industria, la cui causa è da ricercare nello stallo dei consumi interni, con gli acquisti da parte delle famiglie fermi e il commercio che vede le vendite al palo".

Di fronte a questi dati, conclude, "pensare a provvedimenti come la chiusura domenicale dei negozi è semplicemente paradossale, perché solo incentivando i consumi e creando occasione di acquisto sarà possibile sostenere imprese, industrie e occupazione".