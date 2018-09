Si chiama "industria italiana" ma delocalizza in Turchia, operai a rischio ma c'è una speranza

"Il Mise ha ricevuto ufficialmente una manifestazione d'interesse da parte di Ferrovie dello Stato ad entrare nella compagine societaria di Industria Italiana Autobus". Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

L'azienda che nasce dalla fusione di due stabilimenti, la Breda Menarini e l'Irisbus, aveva delocalizzato in Turchia la costruzione di mille autobus destinati al trasporto locale. "Avevo promesso di occuparmi di questa crisi - spiega Di Maio che aveva incontrato gli operai che "lavoravano a rischio stipendio e in stabilimenti malfunzionanti."

"Stamattina Ferrovie dello Stato si è aggiunto a Finmeccanica-Leonardo, che è già dentro la compagine societaria e ci permetterà, nelle prossime settimane, di cominciare a costruire un percorso. La manifestazione di interesse che oggi abbiamo ricevuto è quella di un'azienda che, attraverso Bus Italia, si occupa già di trasporto pubblico e ha deciso di acquisire un'altra azienda costruttrice di autobus".

"Stiamo già lavorando per arrivare all`obiettivo il prima possibile e rimettere in sesto questa azienda, farla produrre in Italia, sbloccare mille autobus per città e regioni che significa assicurare un trasporto pubblico di qualità", ha concluso Di Maio.

Per un quadro chiaro e definitivo bisognerà attendere almeno trenta giorni, come emerso dall’ultimo vertice ministeriale tra IIA, Invitalia e sindacato. In mezzo ci sono i lavoratori, circa 500 tra lo stabilimento irpino di Flumeri e l’ex Bredamenarini di Bologna. Al momento sono sulla stessa barca, anche se la situazione degli operai emiliani è leggermente migliore. Lì lo stabilimento non si è di fatto quasi mai fermato, e tornare a regime sarà sicuramente un’impresa meno complicata che in Irpinia, dove il ciclo completo di produzione è di fatto in stand by da oltre sette anni.