''Cercasi infermieri per la spiaggia: paga 5 euro l'ora'': l'annuncio scatena le polemiche

Sta facendo molto discutere un annuncio di lavoro segnalato da Federconsumatori che recita: "Cercasi infermieri per rilevare la temperatura ai bagnanti sulle spiagge. Paga: cinque euro lordi all'ora''. Una cifra irrisoria che ha subito innescato la reazione del sindacato di categoria Nursing Up: "Offerte scandalose" queste che circolano sul web, tuona il presidente nazionale Antonio De Palma.

Cinque euro lordi all'ora per gli infermieri: ''Offerta avvilente''

"E' davvero avvilente - continua - apprendere di offerte di lavoro a 5 euro lordi all'ora, da parte di cooperative private. Lidi balneari, parchi tematici offrono turni assurdi, di 12 ore, a cifre ridicole che sviliscono la dignità professionale degli interessati e la professione tutta. A cosa è servito allora studiare, raggiungere l'obiettivo di una laurea, se poi lasciamo che ci trattino in questo modo?"

"Come sindacato che cura non solo gli interessi dei colleghi che lavorano nella sanità pubblica, non possiamo ignorare certe scabrose vicende. Non è possibile. Che alla fine si tratti di infermieri iscritti o meno al nostro sindacato, qui c'è in ballo la nostra dignità, la nostra professionalità", dice De Palma. "Mi rendo conto che non tutti hanno 'il privilegio' (ci sarebbe poi tanto da dire in merito) di un contratto di assunzione nel Ssn, ma credo debba esistere, da parte di ogni infermiere, un punto fondamentale sotto il quale non è possibile scendere, anche se c'è necessità di guadagnare e se la crisi incombe".

Il Governo e le Regioni, conclude il numero uno di Nursing Up, "fanno già fatica ad occuparsi di chi lavora nella sanità pubblica e privata, e non mi pare proprio che stiano dimostrando interesse per i liberi professionisti. Per questa ragione le denunce devono arrivare da chi si ritrova invischiato in questi tunnel senza uscita, in queste trappole terribili che nulla hanno a che vedere con un impiego serio e qualificante".