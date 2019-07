Intelligenza Artificiale, un nuovo alleato per l’impresa

Dalla fantascienza alla realtà: oggi l’Intelligenza Artificiale e le sue varie applicazioni stanno diventando parte integrante della vita dell’uomo e dell’impresa. Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), la multidivisionale del Valdarno, leader tecnologica ed innovativa nel settore dell’informatica, dell’automazione, della robotica e dell’energie rinnovabili, ha presentato presso il nuovo Palazzo dell’Innovazione a Terranuova Bracciolini, ad un vasto pubblico composto da imprenditori, manager, bancari, professionisti, le novità ed i progetti aziendali in ambito Intelligenza Artificiale.

ZCS è pioniere e precursore, un early adopter delle nuove tecnologie. I buoni risultati aziendali degli ultimi anni derivano proprio dall’aver saputo implementarle nei processi e nei prodotti traducendosi in un aumento del fatturato, dei ricavi, delle performance e del numero dei clienti in Italia e all’estero* (*€ 78 milioni di fatturato nel 2018 + 25% rispetto all’anno precedente. Previsioni per il 2019 € 90 milioni).

“Quello che si rende necessario è la consapevolezza di vivere in un momento di profonda e veloce trasformazione; occorre conoscere la direzione verso la quale stiamo andando, aumentare le competenze tecnologiche per capire meglio il futuro, essere flessibili ed aperti a cogliere le nuove opportunità di lavoro e di business” dichiara con il consueto entusiasmo il Presidente Cav. Lav. Fabrizio Bernini.

“Sia in qualità di imprenditore sia come Presidente degli Industriali di Arezzo e del Digital Innovation Hub Toscana, mi sono impegnato in prima persona a diffondere tra le imprese la cultura della digitalizzazione” prosegue il Cav. Bernini.

La giornata intitolata “Benvenuti nell’era dell’Intelligenza Artificiale” è iniziata con un dialogo diretto con il Presidente di Zucchetti Centro Sistemi Cav. Lav. Fabrizio Bernini ed il Prof. Marco Maggini del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze matematiche dell’Università di Siena, per un confronto sul futuro dell’intelligenza artificiale e le sue innumerevoli applicazioni.

L'evento è proseguito con i 5 live point dedicati alle soluzioni di intelligenza artificiale targate ZCS mostrando come la realtà abbia già preso il posto della fantascienza, coinvolgendo tutte le funzioni aziendali (finanza ed amministrazione, produzione, risorse umane, marketing e vendite) ed ogni ambito professionale (industriale e manifatturiero, servizi, logistica, giardinaggio, energia ecc).

Live Point 1. Inizia la rivoluzione Vision Z, l’AI sale a bordo dei robot rasaerba. E’ stata presentata la multipiattaforma tecnologica Vision Z, dotata delle più innovative e sofisticate tecnologie come autoapprendimento con visione ottica, multisensoristica, assistente vocale, manutenzione predittiva. Nasce così il robot raserba del futuro: intelligente, interattivo e pronto all’uso. Un workshop esperienziale per proiettare l’utente nella rivoluzione tecnologica della robotica da giardinaggio.

Live Point 2. Noi facciamo parlare gli oggetti. L’evoluzione di Internet ha fatto si che gli oggetti diventassero intelligenti, ovvero in grado di recepire informazioni e trasferirle dal mondo virtuale a quello reale. Sono state presentate le connessioni intelligenti H24 e i vantaggi della tracciabilità in ambito industriale. Scatole e prodotti parlanti in grado di ottimizzare i processi aziendali, lettura e gestione di Big Data che salvano la Terra!

Live Point 3. Intelligenza gestionale, la Voce dell’Evoluzione. Nei prossimi tre anni, il 40% degli utenti preferirà usare un assistente vocale in alternativa agli strumenti web (siti o App) e un utente su tre sceglierà di conversare con l’intelligenza artificiale piuttosto che andare in banca o visitare un negozio. Gli utenti abbandoneranno il mouse e il touch per “parlare” con i propri strumenti digitali. ZCS ha realizzato Arianna, il Voice Assistant al servizio del business, che permette di dialogare con i propri strumenti analitici. Arianna interpreta e da voce ai dati dei vari ERP, CRM e sistemi di gestioni Risorse Umane aziendali.

Live Point 4. Assistenti vocali e virtuali nell’Ospedale 4.0. Molti i campi di applicabilità dell’AI nell’Ospedale 4.0. Gli assistenti vocali sono già parte attiva delle equipe mediche, fornendo dati sulle condizioni del paziente, dandogli consigli al clinico e avvisandolo qualora ci fosse un’emergenza sanitaria.

Live Point 5. Predictive energy intelligence. Big data, algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale sono strumenti strategici per la gestione, lo sviluppo e la pianificazione di sistemi complessi di rete ma anche per la ottimizzazione della gestione degli impianti domestici, civili e industriali. La Divisione Green Innovation ha presentato il nuovo sistema ZCS che connette le abitudini e i consumi domestici con la propria auto elettrica, parlando sia con il Sole che con il Cloud!