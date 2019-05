Intesa Sanpaolo, dal 4 giugno addio alla chiavetta di plastica: cosa fare

Novità importante per i clienti Intesa San Paolo. A partire dal 4 giugno andrà infatti in pensione la chiavetta O-Key che sarà utilizzabile solo per accedere un ultimo giorno alla banca online. Dal giorno successivo bisognerà scegliere tra O-Key Smart (gratuita) e O-Key SMS (a pagamento). L’addio alla chiavetta di plastica, dovuto all’entrata in vigore della nuova normativa europea PSD2, in realtà era previsto per il 4 maggio, ma poi banca Intesa ha deciso di concedere un ulteriore mese di tempo ai propri clienti.

Intesa San Paolo, addio alla chiavetta fisica

Che cosa bisogna fare? In realtà è sufficiente scaricare l’App Intesa San Paolo Mobile (se non l’avete ancora fatto) e attivare O-Key Smart. In tal modo i clienti potranno accedere alla propria banca on line dal proprio smartphone e confermare le operazioni di acquisto digitando un semplice Pin.

In realtà chi usa già l’impronta digitale sul proprio telefonino potrà anche fare a meno di digitare il codice. A chi non ha dimestichezza con gli smartphone e le App consigliamo di rivolgersi alla propria filiale.