Intesa Sanpaolo Casa: doppio appuntamento al Re Italy

Doppio appuntamento martedì 5 giugno con Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa che, alle 10.30 nella sala plenaria, terrà l’intervento Evoluzione dei bisogni dei clienti: l’esperienza al centro del modello di servizio nel quale affronterà il tema dell’importanza dell’ascolto e studio della domanda in un contesto in continua evoluzione tecnologica. Il secondo appuntamento, aperto al pubblico, prevede un intervento alle 11.30 in sala balconata dal titolo Intermediazione immobiliare 4.0: nuovi approcci di business incentrati sulle persone nel quale Anna Carbonelli approfondirà il crescente valore della qualità del servizio percepita dal cliente e in che modo l’evoluzione digitale ampli le possibilità informative a disposizione dell’intermediazione per favorire nuovi scenari di mercato.

La startup Intesa Sanpaolo Casa, nata a giugno 2015, è oggi presente in 12 delle principali città: Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Padova, Pavia, Roma, Torino con oltre 240 agenti e 43 agenzie immobiliari, di cui una innovativa agenzia online in grado di seguire il cliente da remoto ed estendere il servizio ai territori nei quali non sono presenti agenzie fisiche. La società opera attraverso agenzie immobiliari proprie e secondo il principio di separatezza tra l’attività di mediazione e intermediazione immobiliare rispetto a quella bancaria svolta nelle filiali del Gruppo.

Intesa Sanpaolo Casa ha adottato un innovativo modello di business basato sulla qualità e sulla certificazione della rete di agenti, per offrire tempi di compravendita più bassi rispetto alla media di mercato. L’attenzione ai processi, la verifica documentale che viene effettuata

grazie a una attenta due diligence preventiva e le tecnologie applicate alla valutazione degli immobili fanno di Intesa Sanpaolo Casa l’operatore qualificato per il rilancio del settore immobiliare.

Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Casa, dichiara: “Ad appena tre anni dalla fondazione di Intesa Sanpaolo Casa, oggi siamo una startup consolidata e ci distinguiamo perché siamo in grado di rispondere al bisogno casa e soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente non solo grazie alla qualità delle nostre persone, ma anche grazie alle tecnologie a supporto del lavoro dell’agente immobiliare che, ormai, deve essere all’avanguardia e orientato al mondo digitale per essere un perfetto agente 4.0”. Ad oggi, Intesa Sanpaolo Casa è inoltre in grado di integrare la parte più tradizionale dell’attività con una serie di servizi a valore aggiunto veicolati al cliente attraverso il sito web www.intesasanpaolocasa.com come: Habitissimo, CasaClima e A 2 passi da casa.