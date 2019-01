Intesa Sanpaolo Casa entra in FIABCI e punta ai mercati internazionali

Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del Gruppo, entra a far parte di FIABCI Italia - International Real Estate Federation, l’associazione internazionale che raccoglie operatori immobiliari da tutto il mondo e, in qualità di nuovo membro associato, ha ospitato ieri l’incontro: “Fintech and Happy City: innovative international and national solutions” alla presenza dei principali delegati stranieri di FIABCI.



Fondata nel 1977, la federazione opera anche in Italia con l’obiettivo di facilitare le occasioni di networking fra i principali player del settore proiettandoli su uno scenario internazionale. Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Casa e Antonio Campagnoli, presidente FIABCI Italia hanno aperto l’incontro illustrando rispettivamente le caratteristiche distintive di Intesa Sanpaolo Casa e le potenzialità derivanti dall’essere parte della più estesa Federazione Internazionale del Real Estate, diffusa in oltre 60 paesi, attiva nel promuovere iniziative di miglioramento nelle città e a sostenere il settore immobiliare nel mondo. Particolare attenzione è stata destinata alle testimonianze degli associati stranieri di Russia, Spagna, Tunisia, Indonesia, Libano e Stati Uniti in relazione a temi come gli indici di felicità della popolazione commisurati alla qualità dei contesti urbani (City Prosperity Initiative – Perception Index) e le tecnologie a supporto dello sviluppo del comparto.

Anche alle opportunità del mercato estero Intesa Sanpaolo Casa riserva grande attenzione: di recente la società ha presentato il nuovo segmento Exclusive dedicato alla fascia alta del mercato, che si rivolge per la prima volta ai clienti interessati alla compravendita di immobili di pregio del valore superiore a 1 milione di euro. Con una squadra di venti agenti specializzati nelle abitazioni di lusso nelle quattro agenzie di Milano, Padova, Roma e Torino, Intesa Sanpaolo Casa Exclusive punta a diventare il principale interlocutore del settore sfruttando le sinergie con i potenziali investitori esteri in Italia e con il bacino dei circa 38.000 clienti private del Gruppo Intesa Sanpaolo (dato al 30 settembre 2018).

Intesa Sanpaolo Casa:

Ad appena tre anni dall'ingresso di Intesa Sanpaolo nel mercato dell’intermediazione immobiliare nel 2015, oggi la startup Intesa Sanpaolo Casa conta su una rete di 200 agenti e 44 agenzie immobiliari in 12 delle principali città italiane, di cui una innovativa agenzia online in grado di seguire circa 200 comuni in tutta Italia grazie al web. La società ha raggiunto in tre anni circa 13 milioni di fatturato gestionale, vantando una media nei tempi di vendita di 130 giorni a fronte di una media di mercato pari a 8 mesi con tassi di conversione da mandati a vendita che si attestano al 62%. Nell’arco del triennio 2015-2018 la società ha servito nella compravendita più di 5.000 clienti superando nel 2018 le 1.100 compravendite con un book complessivo di oltre 4.000 immobili compresi quelli appartenenti a reti di agenzie terze. Ad oggi anche le dimore da sogno sono presenti sul sito https://www. intesasanpaolocasa.com/ all’interno della sezione bilingue dedicata “Exclusive”.