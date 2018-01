Come rinnovare o ottenere l’Isee nel 2018

L’Isee, l’indicatore di situazione economica equivalente che dà diritto ad accedere a prestazioni di assistenza sociale, è scaduto il 15 gennaio e dunque chi intenda avvalersene per il 2018 deve rifarlo (o chiederlo per la prima volta). Ecco i documenti da presentare e le agevolazioni bonus famiglia a basso reddito che l’Isee consente di richiedere. Per ottenere l’Isee occorre presentare la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica), cioè il documento al cui interno sono presenti tutti i dati (anagrafici, patrimoniali e di reddito) del nucleo famigliare. L’aggiornamento della DSU è indispensabile per ottenere il nuovo Isee 2018 e le richieste sono direttamente collegate fra loro per continuare a usufruire delle prestazioni sociali o a servizi di pubblica utilità precedentemente richieste oppure per richiederne di nuove nel caso in cui la situazione sia cambiata.

La Dsu può essere presentata nel Comune di residenza, ai Caf, all’Inps (sul sito web dell’Inps attraverso i Servizi OnLine – Servizi per il cittadino oppure per via telematica nelle sedi Inps di competenza), ai patronati e ad enti che offrono il servizio per le prestazioni sociali agevolate. L’Isee consente di ottenere bonus o esenzioni, nel 2018 sono stati introdotte alcune novità:

- assegno di maternità dello Stato: entro 6 mesi dalla nascita o dalla data di ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento, andrà presentata la domanda all’Inps per via telematica;

- assegno di maternità dei Comuni per mamme italiane ed extracomunitarie: entro 6 mesi dalla nascita del bambino andrà presentata tutta la documentazione richiesta presso il comune di residenza. In caso di madri extracomunitarie andrà allegato anche il permesso di soggiorno;

- assegni familiari: potranno usufruirne sia lavoratori dipendenti che pensionati con un reddito Isee che rientri in determinate fasce;

- sconti sulla retta dell’asilo nido, mense scolastiche e altri servizi per l’infanzia, nonché su tasse universitarie e borse di studio;

- servizi socio-sanitari presso l’abitazione e domicilio:

- riduzione sulle bollette del telefono, bonus luce e gas 2018 e bonus acqua;

- dentista sociale 2018: com possibilità di usufruire di 5 prestazioni odontoiatriche a prezzi notevolmente ridotti rispetto alle normali tariffe;

- bonus bebè: riconfermato anche per quest’anno alle neo mamme un assegno di 960 euro all’anno per ogni figlio nato o adottato dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 fino al compimento dei 3 anni (il bonus bebè 2018 è stato riconfermato ma rinnovato per solo un anno per i nati nel 2018, affidati o adottati nel 2018);

- bonus libri: sconto sull’acquisto sia di libri che di materiale scolastico (ogni Regione indicherà quali sono le condizioni e i requisiti Isee per potervi accedere).

Dal blog "Asso di Denari" di Carlo Sala