Il giorno preferito dai consumatori: 1 italiano su 2 fa acquisti di sabato

Uno dei temi più caldi degli ultimi mesi è la regolarizzazione delle aperture domenicali e nei giorni festivi. Ma gli italiani quante volte vanno a fare la spesa nel weekend piuttosto che durante la settimana? Sulla base dei dati rilevati dall'Indagine Istat “Uso del tempo”, nel 2014 soltanto una persona su quattro con più di 15 anni (il 24,2%) ha fatto acquisti di beni e servizi di domenica. Il giorno preferito dai consumatori sembra invece il sabato con un'incidenza del 51,9%, che scende al 43% nei giorni feriali.

I dati sono stati forniti dal direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell’Istat, Roberto Monducci, in occasione di un’audizione in Commissione Attività produttiva della Camera sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Tuttavia nel decennio 2003-2014, la domenica risulta l’unico giorno in cui aumentano gli acquirenti. La crescita però è contenuta (poco meno di due punti percentuali) e concentrata quasi esclusivamente nel periodo 2003-2009. La lettura territoriale degli acquisti domenicali mostra che i residenti del Centro Italia, con il 25,6%, si collocano sopra la media nazionale, mentre la quota scende al 23,1% per gli abitanti del Mezzogiorno.

Osservando, invece, le aree urbane emerge che sono in misura maggiore i residenti nel centro delle aree metropolitane (25,6%) a effettuare acquisti domenicali rispetto a coloro che vivono nei comuni fino a 2.000 abitanti (21,6%). Ulteriori approfondimenti permettono di cogliere le specificità legate alla condizione lavorativa, alla posizione nel nucleo familiare, al genere. Complessivamente il 27% delle persone occupate, con una leggera prevalenza degli uomini (28,4%), effettua acquisti la domenica rispetto a circa il 51% del sabato, giornata preferita, invece, dalle donne (58,9%).

Comportamenti simili, seppur con incidenze diverse, si osservano all’interno dei nuclei familiari. La domenica sono in prevalenza gli uomini, sia nelle coppie con figli (33,2%) sia in quelle senza (31,4%), a effettuare acquisti, mentre le donne continuano a privilegiare il sabato (rispettivamente 66 e 61,7%). Il tempo che i consumatori dedicano mediamente agli acquisti la domenica (1h7′) è pressoché uguale a quello impiegato da chi sceglie il giorno feriale, e di circa 10 minuti inferiore al tempo impiegato durante il sabato (1h18′). Rispetto al 2002 (47′) il tempo riservato agli acquisti domenicali è aumentato di 20′ mentre non si registrano variazioni rilevanti per gli altri giorni della settimana.