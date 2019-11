Gli italiani lavoreranno 5 anni in meno degli altri europei (ma non è una bella notizia)

In futuro gli italiani lavoreranno diversi anni in meno rispetto ai loro colleghi europei, nei casi più eclatanti anche decenni. Ma quella che ha tutta l'aria di una bella notizia potrebbe poi non esserlo fino in fondo. Secondo una statistica dell'Eurostat, riferita alla durata di vita lavorativa attesa per chi ha oggi 15 anni, gli italiani lavoreranno circa 5 anni in meno della media Ue e addirittura quasi 10 anni in meno rispetto agli abitanti di Svezia, Danimarca o Paesi Bassi. Ma attenzione a non giungere a semplici conclusioni: il dato di ogni Paese riguarda la media tra chi ha lavorato tutta la vita e chi ha lavorato poco o per nulla. Proprio per questo motivo non si tratta di una buona notizia per gli abitanti dello Stivale. Ma passiamo ai numeri.

Quanti anni lavoreremo: le media Ue

Tornando ai dati dell'Eurostat sulla durata lavorativa, in 15enni dell'Unione europea lavoreranno in media 36,2 anni a testa, con il dato che si alza leggermente per gli uomini, 38,6 anni, e si abbassa per le donne a 33,7 anni. Il dato italiano, tra i più bassi di tutta l'Europa, mostra una vita lavorativa di 31,8 anni, con il record per quanto riguarda la durata del lavoro delle donne, che dalle nostre parti si ferma a 27 anni. Anche la differenza di genere in Italia è la più marcata dell'Ue: tra uomo e donna c'è una differenza di 9,4 anni.

Lo scorso anno (la statistica si riferisce al 2018) la durata di vita lavorativa più elevata è stata registrata in Svezia (41,9 anni), seguita da Olanda (40,5) e Danimarca (39,9). In fondo alla classifica, davanti all'Italia, ci sono Croazia (32,4 anni) e Grecia (32,9 anni). Complessivamente nell'Ue, Eurostat ha registrato un aumento di 0,3 anni della durata della vita lavorativa nel 2018 rispetto al 2017 e di 3,3 anni rispetto al 2000. Anche l'Italia ha visto un aumento analogo della durata della vita lavorativa, passando da 28,5 anni nel 2000 a 31,8 anni nel 2018. Il dato italiano rispetto al 2017 (31,7 anni) è sostanzialmente stabile.