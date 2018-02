Ecco Ittico, il mercato telematico dei prodotti della pesca

Nato per sviluppare nuove opportunità di commercio, nasce Ittico è il Mercato Telematico Sperimentale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura realizzato da BMTI S.c.p.A. su iniziativa del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Il Mercato telematico sperimentale è dedicato ad imprenditori, allevatori e mediatori del settore ittico, ai pescatori, ai ristoratori, ma anche ai diretti consumatori e offre la possibilità di acquistare, prenotare e contrattare i prodotti ittici in un contesto regolamentato e trasparente. Le contrattazioni infatti avvengono sotto il controllo della Deputazione Nazionale.

Ittico inoltre permette agli operatori di valorizzare al meglio i propri prodotti indicandone nel dettaglio le caratteristiche merceologiche come origine, caratteristiche qualitative e certificazioni. Ma non solo. Gli operatori infatti possono usufruire, a richiesta, del “Servizio mercato telematico sicuro”, per assicurare i contratti dal rischio di insolvenza.

Tutto questo è Ittico, ormai pronto ai nastri di partenza. L’iscrizione e l’utilizzo della piattaforma sono gratuiti.

Come funziona Ittico

Tre sono le sezioni nella piattaforma di Ittico: contrattazione, prenotazione, vetrina. Nella prima è possibile inserire proposte di vendita e proposte di acquisto e concludere contratti telematici. Nella seconda invece i venditori di prodotti ittici possono creare il proprio listino delle offerte, le aziende acquirenti e i consumatori possono ordinare i prodotti di loro interesse. Infine la vetrina permette alle imprese che ne fanno richiesta di promuovere la propria attività e i propri prodotti inserendo riferimenti e contatti dell’azienda ma anche testi descrittivi, foto e filmati informativi.

Insomma, Ittico è un vero e proprio mercato telematico aperto a tutti, facile da usare e soprattutto sicuro.

Basta compilare il modulo di registrazione, leggere il regolamento generale e attendere l’autorizzazione per accedere alle varie sezioni della piattaforma.