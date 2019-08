Knorr di Sanguinetto, maionese al posto del dado: lavoratori salvi

Buone notizie per i lavoratori dello stabilimento Unilever di Sanguinetto, nel veronese: L'assemblea degli operai ha approvato a larghissima maggioranza l'accordo sugli esuberi che prevede una riduzione delle uscite da 76 a 46, di questi 36 sono isopensionati (pensione anticipata di 7 anni dei lavoratori anziani). Dei 10 rimanenti 2 sono part time che rimangono in azienda, mentre gli 8 esuberi effettivi verranno trattati su base volontaria con politiche attive che prevedono una formazione dedicata di circa 160 ore, un possibile reinserimento nel mondo del lavoro in una delle aziende del territorio che hanno dato la disponibilità ad assorbire gli esuberi ed un incentivo economico importante. A darne notizia è la Uila Uil.

Knorr di Sanguinetto: maionese al posto del dado

Gli esuberi sono stati determinati dal trasferimento della produzione del dado Knorr in Portogallo. Ora nello stabilimento di Sanguinetto verrà introdotta la produzione di maionese Calvè in tubo, nella quale verranno impiegati 15 dei 30 lavoratori 'salvati'. L'accordo approvato tra Unilever Manufactoring Italia e i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil sarà ufficializzato il 27 agosto presso la Regione Veneto. All'assemblea, che si è svolta tra ieri sera e oggi pomeriggio nel sito produttivo, hanno partecipato 134 dipendenti. A votare sì sono stati in 117, 16 gli astenuti e un voto contrario. "Siamo totalmente soddisfatti soprattutto in riferimento all'accordo raggiunto sulle politiche attive che inaugurano un percorso innovativo nelle aziende del territorio", commenta Michael Del Pin, funzionario sindacale delle segreteria Uila Verona-Trento.