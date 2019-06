L’Assemblea della Fondazione Italia Giappone alla Farnesina

Alla presenza del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Elisabetta Belloni, e del Direttore Generale per la Mondializzazione, Ministro Plenipotenziario Luca Sabbatucci, si sono svolti ieri alla Farnesina il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea della Fondazione Italia Giappone, presieduta dall’Ambasciatore Umberto Vattani.

Dopo aver approvato il bilancio presentato dal Direttore Umberto Donati, nell’illustrare l’ampia attività della Fondazione nell’ultimo anno, l’Amb. Vattani ha sottolineato in particolare il grande impegno nel far conoscere alle aziende italiane i vantaggi dell’Accordo EPA tra unione Europea e Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

I seminari su questo rivoluzionario accordo (che prevede la quasi abolizione dei dazi) sono stati realizzati in numerose città con la collaborazione di Associazioni di Categoria e della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

I prossimi seminari si svolgeranno a l’Aquila, a Genova, a Palermo e a Venezia in settembre, nel quadro dei Japan days, manifestazione alla quale collaborerà il Dottor Mattia Carlin, presidente dell’Associazione Consoli Onorari e Policy Advisor della Fondazione, che è stata e costituita dal dott. Umberto Agnelli.