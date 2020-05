L’Erba legale è davvero senza effetti?

Da quando è stata legalizzata sembra che ognuno sia diventato un grande esperto e possa dire la sua sulla questione, la verità è che sono in pochi a conoscere davvero l’argomento e solo con loro bisognerebbe parlare.

Mattia Fiorentini e Paolo Eralti sono stati fra i primi a venderla in Italia e a cercare di fare chiarezza sull’argomento.

Qual è la differenza principale fra l’erba legale e quella vietata dalla legge?

Parliamo di un abisso. Prima di tutto in quella legale è quasi assente il THC, che è la causa dello “sballo”, ossia la componente che ti confonde, che ti decocentra, che, per molti, ti manda in paranoia.

In quella in commercio legalmente c’è invece il CBD, un principio attivo completamente diverso.

È vero che il CBD non dà alcun effetto?

È vero se con effetto intendi quello che dicevamo prima, cioè il motivo per cui la fumano i ragazzi, ridere con gli amici, sentirsi “fuori” e tutto quello che avvicina i giovani a questa droga.

È una bugia totale se parliamo invece di altri effetti.

A cosa ti riferisci?

Prima di tutto, in quella legale manca la componente che crea dipendenza e già stiamo parlando di un vantaggio pazzesco. Secondo, il CBD ha un potentissimo effetto calmante, al punto che è usato addirittura in modo terapeutico per chi ha il Parkinson o è vittima di stress post traumatico.

Stiamo parlando di un effetto rilassante che non ha paragoni con quello dell’erba con il THC.

Non sono io a dirlo, ovviamente, ma PubMed, una rivista scientifica con qualcosa come 16 milioni di pubblicazioni ci sono numerosi studi.

Te ne cito giusto uno: è stato testato che il CBD è in grado di ridurre del 79.2% i disturbi del sonno.

Quando dico “è stato testato” intendo su persone vere con reali problematiche, non stiamo parlando di teorie campate in aria.

Perché la maggior parte delle persone è convinta che l’erba legale sia pericolosa o, al contrario, che non faccia nulla di nulla?

Guarda, penso che la pressione mediatica sia la principale responsabile. Da una parte per tenere buone le persone ignoranti in materia che si preoccupavano che diventassimo una nuova Amsterdam hanno iniziato a dire che era innocua, senza effetti ecc.

Dall’altra, invece, per non spingere troppo all’acquisto sono partite campagne per convincere tutti che fosse il peggiore dei mali.

Poi il problema è anche che si sono messi in questo business un po’ tutti a caso, anche gente che non sa cosa sta facendo e che ha deciso di lanciarsi in questa attività senza reali competenze.

Il risultato è che in giro rischi di trovare qualità pessime che effettivamente non danno i benefici che dovrebbero.

Il problema è che moltissime persone che potevano veramente trarne vantaggio, abbandonando il THC e tutte le problematiche che porta, dipendenza, effetti psicoattivi e via dicendo, sono state frenate da tutta sta confusione.

E alla fine il risultato è che hanno continuato a fumare il solito con THC con tutte le varie conseguenza di cui abbiamo parlato.

Quando avete deciso di creare CBDexpress?

Crediamo entrambi nei vantaggi del CBD e in tutti gli studi medici che li confermano. È stato vedere il mercato nel caos totale, in balìa di venditori improvvisati e opinionisti pronti a dire la loro che ci ha convinti ad iniziare questo progetto.

Sul nostro sito abbiamo selezionato alcune varietà per essere certi di dare ai nostri clienti solo e soltanto prodotti sicuri che li aiutino a rilassarsi, soprattutto in questo periodo pieno di ansia e stress.

Per lo stesso motivo abbiamo creato un servizio di consegna garantito in, al massimo due ore, che copre Milano, Roma, Torino, Genova, Monza-Brianza e Como.

In modo da aiutare i nostri clienti ad alleviare la tensione e recuperare il sonno adesso che siamo tutti chiusi in casa e abbiamo accumulato un bel po’ di stress.

