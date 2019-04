L'evoluzione dell'Ecommerce

Gli ecommerce ormai hanno preso il sopravvento, diffondendosi a macchia d'olio ed entrando a far parte delle abitudini della maggior parte dei consumatori. Molti infatti, preferiscono acquistare online piuttosto che entrare in negozio.

Tra l'altro la vastità di prodotti è incredibile, negli ultimi anni infatti è possibile acquistare su internet anche gli articoli religiosi su siti come HolyArt.it.

La nascita degli ecommerce: In un primo momento tantissimi consumatori e utenti online ero scettici all'idea di acquistare online. Ci si fidava poco e era comune pensare che dietro un ecommerce ci fosse una truffa.Nel frattempo i temerari che decidevano di acquistare online si trovavano di fronte siti spesso lenti e attese interminabili di spedizione, per non parlare delle spese astronomiche. Senza dubbio, i corrieri non avevano idea di quante collaborazioni sarebbero nate con i brand o i siti ecommerce. Non erano certo pronti alla mole di richieste e non avevano ancora realizzato prezzi e accordi specifici. Nel corso del tempo però sia siti che corrieri si sono specializzati per offrire a sempre più clienti un servizio migliore. Tutti hanno dovuto imparare a gestire tantissimi ordini, insomma, l'ecommerce ha totalmente rivoluzionato lo shopping e tutto il contesto attorno.

L'evoluzione degli ecommerce: marketplace: Una volta affermati gli ecommerce hanno iniziato a prendere piede i marketplace: piattaforme online in grado di vendere oggetti di qualsiasi genere, offrendo un servizio in grado di coniugare e fare da vetrina a tantissimi rivenditori. Per capire bene di cosa si tratta basta dire un nome, Amazon. Impossibile non conoscerlo. Si tratta di uno dei siti che ha riscosso maggiore successo a livello mondiale grazie sicuramente anche all'incredibile efficienza. Qualsiasi ecommerce in genere, con spedizioni standard, impiega dai 3 ai 5 giorni per consegnare un pacchetto mentre Amazon, riesce nel giro di uno o due giorni ad evadere l'ordine e farlo arrivare a destinazione. Insomma, con il marketplace si sono completamente distrutte le barriere e ogni preconcetto sull'ecommerce è stato sradicato.

Oggetti in vendita negli ecommerce: Con il diffondersi degli ecommerce i consumatori hanno iniziato a chiedere sempre più prodotti e soprattutto sono aumentate le domande sulla vastità di oggetti. Se all'inizio ci si limitava ad acquistare oggetti tecnologici, cd musicali, vestiti o scarpe ora è possibile ordinare anche cibi e pietanze- tantissimi supermercati hanno aperto il servizio di spesa a domicilio- fino ad articoli religiosi. A questo proposito, siamo sempre stati abituati al classico souvenir Santo acquistato direttamente sul posto. Con le vite frenetiche però sembra sempre più difficile riuscire a viaggiare o a prendersi un momento spirituale per sé.

Ecommerce di articoli religiosi: Ma al di là di piccoli oggetti, come può essere un rosario, si sono sviluppati siti online per l'acquisto di articoli religiosi di qualsiasi genere.Qualche anno fa per la realizzazione di vestiti e tuniche, ad esempio, per la Prima Comunione ci si affidava ad alcune sarte, ora per risparmiare è possibile ordinare su siti più convenienti ma specializzati. Il loro punti a favore sicuramente sono il prezzo ridotto, la velocità del pronto all'acquisto e il totale rispetto della tradizione nella fattezza del prodotto finale. Il web offre qualsiasi cosa a chiunque, anche articoli religiosi specifici per le cerimonie; parliamo anche della possibilità di acquistare calici per il vino e ostie.

Sebbene può sembrare strano e inusuale al giorno d'oggi è normale incontrare anche parroci che preferiscono acquistare online tutto il necessario. Il ricambio generazionale ovviamente esiste e anche i sacerdoti sono giovani e cresciuti in un mondo digitale in cui l'ecommerce è la norma e parte integrante della vita di tutti noi.

Insomma, ormai si può acquistare qualsiasi cosa online, senza dover in alcuni casi fare lunghi viaggi per fare specifiche compere.

Gli ecommerce hanno totalmente stravolto ogni aspetto della nostra esistenza e accorciato di gran lunga le distanze fino a semplificare enormemente lo shopping, anche quello quotidiano della spesa casalinga.