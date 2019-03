L’innovazione passa da Forum Retail

Forum Retail, l’evento ideato e realizzato da IKN Italy giunto alla 19° edizione e pensato come un hub di networking e experience tecnologica per la community del retail italiano, presenta la collaborazione con Sellalab, la piattaforma di Open Innovation per le Pmi del Gruppo Sella che ha l’obiettivo di supportare l’innovazione nelle imprese italiane, anche grazie alla connessione con l’ecosistema delle Startup.

La collaborazione tra Forum Retail e Sellalab da vita al progetto Startup GATE, un’area dedicata alla presentazione delle più innovazioni e distruptive soluzioni digitali proposte per il mercato retail italiano.

“Questo progetto- dichiara Luca Passoni, AD IKN Italy - nasce dalla volontà di costruire l'incontro tra imprese consolidate e Startup al fine di offrire, alle prime, opportunità per innovare se stesse e, alle seconde, un'occasione di crescita.”

Stefano Azzalin, Head of Sellalab, commenta: “Attraverso iniziative condivise, come Startup GATE, lavoriamo per diffondere metodi e processi in grado di avviare un orientamento efficace e duraturo all'innovazione, affinché ciascuna impresa abbia strumenti adeguati per costruire oggi il proprio futuro.”

Startup GATE mette a disposizione spazi espositivi nei quali presentare il proprio concept di business attraverso:

> pitch, di fronte ad un audience di professionisti selezionati,

> business matching con operatori del mercato, con i quali condividere esperienze, soluzioni e pianificare nuove opportunità di espansione e sviluppo di business,

> call4market per permettere alle Startup più innovative di accedere al mercato e di testare la scalabilità nel settore e la semplicità d’uso delle soluzioni proposte.

Nei due giorni di convegno si alterneranno sul palco contest, talk e interviste con i top player del settore permettendo alle Startup di poter presentare idee, condividere spunti di miglioramento e approfondire sviluppi commerciali.

Durante i Retail Awards – la notte del retail, in programma la sera del 29 ottobre, verrà premiato con il premio di Best Startup 2019 la migliore Startup italiana che sta innovando il settore del retail.

Tutte le Startup che si presentano al settore del retail con un’idea originale in grado di cambiare il mercato, sono invitate a partecipare: sarà loro riservata l’opportunità di presentare la propria idea a un pubblico selezionato e influente e iniziare la scalata nel mercato del retail italiano.

