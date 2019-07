La Perla, c'è la buona notizia: licenziamenti sospesi fino a settembre

C'è una bella novità per gli oltre 100 dipendenti del Gruppo La Perla, che rischiavano di perdere il loro posto di lavoro: la procedura di licenziamento è stata sospesa fino a settembre. Ad annunciarlo è stato Daniela Piras, segretaria nazionale della Uiltec al termine dell'incontro che si è svolto oggi al Mise. E' "un risultato parziale, non esaustivo, ma che almeno fino al mese di settembre mette in sicurezza i lavoratori del gruppo 'La Perla', in attesa di conoscere nel merito il nuovo piano industriale da parte del 'management' aziendale", dice Piras.

La Perla, licenziamenti sospesi fino a settembre

"E' stata sospesa la procedura di licenziamento fino al prossimo incontro che verrà nella settimana dal 9 al 13 settembre", riferisce Piras che chiede all'azienda di presentazione un piano industriale coerente. "Nel tempo che ci separa da questa scadenza - assicura la sindacalista - metteremo in campo ogni azione per scongiurare i licenziamenti che colpiscono le tante figure strutturali addette alla vita produttiva dell'azienda. Il costo del lavoro non si contiene privando l'azienda delle figure professionali maggiormente specializzate. Serve un concreto piano industriale di rilancio per tutelare la forza di penetrazione del 'made in Italy' e l'avviamento del marchio in questione. Non possiamo credere che la proprietà voglia togliere dal mercato una realtà troppo competitiva per sopprimerla anziché salvarla, Ora attendiamo dalla controparte un piano industriale degno di questo nome".

La Perla, il Mise: "Ora un piano industriale"

Licenziamenti di 126 lavoratrici del gruppo La Perla. E' questo l'esito del primo tavolo di crisi, che si è svolto oggi al Mise, sulla situazione occupazionale e produttiva dello stabilimento di Bologna dell'azienda italiana leader nel settore tessile. Al tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, degli enti locali e le sigle sindacali. L'incontro è stato convocato a seguito del tavolo regionale che non ha potuto fermare la decisione presa da parte dell'azienda, rilevata lo scorso anno da un investitore estero, di avviare una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 126 lavoratrici dello stabilimento bolognese. Nel corso della riunione odierna l'amministratore delegato ha sottolineato come la crisi dell'azienda perduri da molti anni e che il rilancio dell'azienda passi attraverso un cambiamento del modello di business, finalizzato al riposizionamento nel settore della lingerie di lusso, core business del gruppo. Il Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial ha sottolineato l'importanza da parte dell'azienda di ''presentare al più presto un piano industriale che restituisca dignità a una regione e a un marchio legato all'identità del territorio. Chiediamo, inoltre, che l'azienda sospenda la procedura di licenziamento collettivo e si mettano in campo tutti gli strumenti a disposizione per salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento''.

Al termine del tavolo l'azienda ha accettato di sospendere la procedura di licenziamento per le 126 lavoratrici dello stabilimento di Bologna fino alla convocazione del prossimo tavolo, al fine di consentire al management di lavorare al piano industriale che verrà presentato già nei prossimi giorni ai sindacati in sede locale e avviare un dialogo con le organizzazioni sindacali, in discontinuità con quanto fatto finora e con l'obiettivo di cercare delle soluzioni per salvaguardare i lavoratori.

La Perla, si riapre il confronto con i sindacati

La Perla ha accettato di sospendere la procedura di mobilità, riaprendo il confronto con le organizzazioni sindacali. E' questo l'esito del tavolo al ministero dello Sviluppo Economico sulla crisi della storica azienda di intimo di Bologna. A darne notizia è il deputato del Pd Andrea De Maria che oggi ha partecipato all'incontro.