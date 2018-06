Lagarde: "I mercati sono ansiosi di capire quali saranno le politiche economiche italiane"

"Non sappiamo ancora quale sarà la politica economica generale che l'Italia applicherà. Una delle nostre missioni andrà tra due settimane in Italia, e siamo impazienti di incontrare le autorità per capire esattamente quali sono i loro piani. Per il momento sentiamo dichiarazioni rassicuranti, in termini di disciplina di bilancio, di debito in calo e così via; ma vogliamo capire esattamente quali saranno le politiche andando avanti". Lo ha detto in Lussemburgo, nella conferenza stampa a margine dell'Eurogruppo, la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde.

"Tutto ciò che possiamo osservare al momento è che i mercati sono piuttosto nervosi, e ansiosi di avere una buona comprensione di quello che sarà il mix delle politiche italiane in prospettiva", ha aggiunto Lagarde.

Più in generale, a livello mondiale, la direttrice generale dell'Fmi ha menzionato fra i fattori di rischio per l'economia "la reazione molto rapida dei mercati a quella che percepiscono come una politica espansiva di bilancio, o una retromarcia sulle riforme che erano state decise in alcuni dei grandi paesi membri dell'Eurozona". Ma ha puntualizzato di non riferirsi "specificamente all'Italia come l'unico paese che ricade in questa categoria".

Ieri è stata una giornata da dimenticare per Piazza Affari crollata del 2%, maglia nera di un’Europa in affanno e, soprattutto, per i titoli di Stato con lo spread che è tornato a salire (241 punti). Il timore è che gli accordi di Meseberg tra Germania e Francia sul potenziamento dell’Unione possano in prospettiva penalizzare le banche italiane.