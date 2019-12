Pastori sardi, è ancora guerra del latte: "Nulla è cambiato"

Le risposte non arrivano e il prezzo del latte resta quello dello scorso anno. I pastori sardi sono pronti a riprendere la protesta se non ci sarà una accelerazione della politica e della burocrazia e non arriveranno le risposte sul prezzo del latte, che il mondo agropastorale attende.

"Mentre ci si avvia verso una nuova campagna casearia, le pratiche degli industriali restano identiche a quelle del passato" accusano i portavoce dei pastori, Gianuario Falchi e Nenneddu Sanna.

"Si offre agli allevatori un unico prezzo concordato, facendo di fatto cartello. Un prezzo - sostengono - al di sotto dei costi di produzione ma anche di quello che si potrebbe dare in base alle condizioni di mercato. Di fatto i pastori sono nella stessa situazione che ha determinato le rivolte dello scorso anno".

Era febbraio quando i pastori sardi misero in scena la protesta del latte dopo che il prezzo corrisposto ai produttori era sceso fino a 60 centesimi al litro. L'accordo fu trovato dopo lunghe trattative al ministero dell'agricoltura in 72 centesimi al litro, con l'impengo del governo a far si che potesse salire fino all'euro al litro chiesto dai pastori. Non solo: era stato sottoscritto l'impegno dei trasformatori a non vendere il prodotto finito sotto i sei euro.

Sanna e Falchi puntano il dito contro le lungaggini burocratiche: "Per il Decreto Emergenza si stanno ultimando le fasi istruttorie e finora non ha portato alcun vantaggio alla remunerazione del latte nella campagna precedente. Il Tavolo, che dovrebbe esaminare l'andamento dei prezzi del 2019 e determinare il conguaglio che gli industriali devono versare in base agli accordi assunti in Prefettura, non viene convocato".

Per i pastori occorre una politica forte e presente, che costringa ciascuno a prendersi le proprie responsabilità: con ulteriori dilazioni, affermano i due portavoce, si andrà incontro a nuove proteste, probabilmente ancora più esasperate rispetto a quelle dello scorso anno. "Neanche le denunce - che sono arrivate per i blocchi stradali e gli sversamenti forzati di latte da autocisterne - potranno avere effetti sulla rabbia dei pastori", concludono.