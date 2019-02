Latte, qual è il prezzo giusto?

Quanto costa un litro di latte? E quanto dovrebbe costare? Battuta d'arresto, come giovedì a Roma, nelle trattative sul prezzo del latte che vedono coinvolti Governo, Regione Sardegna, industriali, banche e pastori. Le distanze restano fondamentalmente tra i pastori e gli industriali caseari e spetta al ministro delle politiche Agricole Gian Marco Centinaio e al Presidente della Regione sarda Francesco Pigliaru di trovare una mediazione.

Come spiega il ministro Centinaio l'obiettivo è quello di far tornare il prezzo del latte a "un euro al litro" ma la strada appare lunga e occorrono riforme per l'intero settore: "A medio termine si arriverà all'obiettivo". Ma qual è il vero prezzo del latte? Dobbiamo fare un po di passi indietro per capire da dove nasce la protesta dei pastori sardi.

Inanzitutto la "lotta del latte" se non fosse stata per le proteste inscenate con il latte buttato in strada, sarebbe rimasta invisibile. Quando andiamo al supermercato a comprare il Pecorino Romano Dop oppure il Pecorino Sardo Dop o il Fior Fiore Sardo, i prezzi oscillano da 14 ai 16 €/kg: ovvero i listini non sono certo scesi.

Come ricorda ilfattoalimentare per fare un chilo di pecorino servono sei litri di latte di pecora, che nei momenti migliori veniva pagato ai pastori anche un euro al litro, ma dall’anno scorso il prezzo è sceso prima a 85 centesimi e adesso a 60: troppo poco per permettere all'economia di restare in piedi.

All'orgine del crollo la semplice regola del mercato: una sovrapproduzione di latte di circa il 30% ha portato a un incremento notevole della quantità di formaggio, un eccesso che si è scontrato con un calo delle esportazioni. Così il mercato è crollato per eccesso di offerta.

Sul caso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria sulla base della normativa relativa alle pratiche commerciali sleali nella filiera.

L’Antitrust vuole verificare se gli operatori abbiano imposto agli allevatori un prezzo di cessione del latte al di sotto dei costi medi di produzione, in violazione dell’art. 62 del D.L. 1/2012. Questo tipo di operazione potrebbe inquadrarsi in una situazione di squilibrio contrattuale tra i caseifici e i pastori che si devono considerare la parte debole del rapporto in ragione della natura altamente deperibile del latte e delle caratteristiche dimensionali e organizzative delle imprese di allevamento.

Ma il crollo del prezzo è solo colpa dell'Italia? Come mette in evidenza il Sole24ore l'ago della bilancia della crisi del settore è arrivata dal crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti (-46%) che ora si approvvigionano di pecorino da grattugia da paesi come Bulgaria (+36,4%), Romania (+7%), Francia (+45%) e Spagna (+12%) dove vengono prodotti formaggi dai nomi italianissimi, ma senza latte made in Italy.

Latte, verso una crisi di sistema

Il crollo del prezzo del latte ovicaprino coinvolge oltre la Sardegna anche gran parte del Centro Sud Italia: a manifestare versando latte in strada in segno di protesta adesso anche i pastori in Toscana, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia. L’emergenza latte sta infatti avendo forti ripercussioni nelle altre regioni dove il calo del prezzo ha raggiunto punte del 25%.